El pessebre de Terrassa de 2025: més tradicional i petit

Terrassa viurà aquest Nadal un retorn a l’essència més pura i clàssica del pessebre. Després d’uns anys amb propostes variades i de fort component simbòlic, enguany la ciutat tornarà a veure una representació tradicional del naixement del Nen Jesús i l’adoració dels Reis d’Orient. Una aposta que recupera el pessebre de tota la vida i que, segons el seu creador, “res té a veure amb el de les darreres edicions”.
El contrast amb els anys anteriors serà evident. El 2023, la instal·lació transportava els visitants a un barri de Palestina, en clara referència al conflicte de Gaza, mentre que el 2024 evocava un palauet de l’Orient Mitjà amb ressons de l’arquitectura clàssica. Ara, en canvi, l’Agrupació de Pessebristes de Terrassa ha volgut deixar de banda els missatges internacionals per tornar a la representació fidel de Betlem.
Segons Ricard Verdaguer, pessebrista de llarga trajectòria i responsable del muntatge d’aquest 2025, la clau és “recuperar la senzillesa i la tradició, allò que sempre ha fet especial Nadal a la nostra ciutat”. Verdaguer reprèn el lideratge del pessebre municipal després d’anys, coincidint amb el retorn de la junta anterior de l’Agrupació de Pessebristes. El canvi de direcció ha marcat un gir cap al tradicionalisme, també visible en les dimensions del muntatge: amb 2,50 x 3 metres, és força més reduït que el del 2023, que arribava als 12 x 6 metres. “
La vigilància del Nen Jesús
Les figures seran igualment representatives: de fusta i porexpan, d’un metre d’alçada, mostraran els Reis, Maria, Josep i el Nen Jesús, envoltats de vegetació típica. Una composició senzilla que busca emocionar a través de la proximitat i la memòria col·lectiva.
Però el Nen Jesús, a Terrassa, és gairebé un personatge amb història pròpia. Fa anys que es repeteixen intents de robatori de la figura central —i fins i tot de la mula—, un fet que “sap molt greu” als pessebristes. Verdaguer avisa que enguany es prendran mesures per protegir-lo: “Qui l’intenti robar potser es troba amb una sorpresa: punxes de bambú o tres cocodrils que esperen menjar-te la mà”, diu en to de broma, tot afegint que l’Ajuntament farà una crida pública al respecte.
El pessebre s’inaugurarà coincidint amb l’encesa dels llums de Nadal, que podria donar-se el darrer cap de setmana de novembre. Tot i que l’elaboració ha començat més tard del que és habitual —a causa dels canvis de junta i de local de l’Agrupació—, l’obra està molt avançada. “No hem fet vacances”, confessa Verdaguer, que amb l’equip de pessebristes treballa intensament per tenir a punt aquest símbol nadalenc.
A l’espera de l’aposta per aquest Nadal
Després de descriure com un èxit la campanya “Nadal Fantàstic” 24-25, amb la Cavalcada de Reis com a acte central i una participació ciutadana molt elevada, l’Ajuntament encara manté en certa discreció els detalls de la campanya de Nadal 2025-26. Tot i que des de l’oposició fa mesos que reclamen una reunió informativa, aquesta encara no s’ha produït, fet que sorprèn tenint en compte que hi ha un assessor específic per a les festes de Nadal. De moment, l’única informació confirmada és que l’avet de 12 metres es troba en procés de licitació i que la il·luminació nadalenca conservarà una estructura i inversió molt similars a les de l’any passat. Encara estem a l’espera de conèixer la temàtica d’enguany, però tenint en compte l’elevada valoració de la proposta de 2024, no s’esperen grans novetats.