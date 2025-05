El Pla del Bonaire "fa dissabte" per celebrar el 50è aniversari

S'hi aprecia la Mola i, per descomptat, la silueta dels blocs de pisos que conformen la línia del cel d'aquest barri singular i que està de de festa d'aniversari. I dins del 0 de 50, que són els anys que compleix el barri del Pla del Bonaire, el logotip de l'entitat veïnal. La Mola, els blocs i el 50 formen part del mural pintat a la porta del local veïnal, al carrer d'Arenys de Mar, una obra de l'artista Mage (veí del barri, com no) que aquest dilluns ha visitat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, com a part del programa d'aniversari. En els propers dies, i fins al 6 de juny, l'Ajuntament aprofitarà per dur a terme una campanya intensa d'actuacions en la via pública, per "fer dissabte" en gran, un capítol més de la celebració.

El símbol de la campanya municipal "T'estimo, Terrassa" també figura en la persiana del local situat al carrer d'Arenys de Mar. En el marc d'aquesta campanya, puntualment "T'estimo, Pla del Bonaire", es desplegarà la intervenció general de millora, que inclou treballs de senyalització viària per millorar la seguretat del trànsit, ordenació dels aparcaments amb pintura, renovació de mobiliari urbà, millores en la il·luminació i diverses reparacions a l’espai públic.

Mural a la porta del local veïnal del Pla del Bonaire

Nebridi Aróztegui

L'associació, presidida per Luis Cayetano García, ja ha començat a distribuir els cartells de la festa major d'enguany (30 i 31 de maig, i 1 i 2 de juny), que arriba amb toc especial. Fa 50 anys que els primers veïns van arribar al sector, "a un barri històric", com ha destacat Jordi Ballart. A un barri amb una associació "que ha realitzat una gran tasca al llarg dels anys per millorar el barri; una associació molt arrelada a la zona, juntament amb altres entitats i amb l'escola (Pere Viver)".

Activitats

A banda del mural inaugurat i visitat oficialment aquest dilluns, i de la festa major, el veïnat treballa en l'organització d'activitats de cultura popular "i actes de menor format" que reconeixeran la feina de veïns i comerciants en la forja d'un barri fet a cops de reivindicacions. Té mancances, per descomptat, però la relació ara amb el govern municipal és "d'entesa", segons ha subratllat Luis Cayetano García. "Amb relació de confiança, tot surt endavant", ha afegit.

La delegació municipal i la veïnal s'han dirigit des del carrer d'Arenys de Mar al de Sabadell per visitar els treballs de senyalització horitzontal davant de l'Escola Pere Viver. Ballart ha estat acompanyat pel tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona; la regidora de Manteniment i Obres Públiques, Montserrat Alba; la tinent d’alcalde i regidora del Districte 5, Patricia Reche; el regidor de Districtes, Alberto Muñoz; la regidora de Via Pública, Ruth Hibernón; la directora de l'Escola Pere Viver, Lídia Jové; i el president de l'associació veïnal.