El PP de Terrassa denuncia l'aparició de pintades a la seva nova seu

El grup municipal del Partit Popular ha denunciat aquesta tarda a través de la xarxa social X l'aparició de pintades a la seva pròxima seu, ubicada al carrer Galileu amb el carrer de Volta. "Abans d'inaugurar-la i ja ens ataquen", lamenta la portaveu dels populars a l'Ajuntament, Marta Giménez Arcusa, referint-se als missatges que han aparegut als vidres del local, on es pot llegir "fora feixistes dels nostres barris" i "no us volem ni aquí ni enlloc".

Se n'ha fet ressó el diputat del PP al Parlament, Hugo Manchón, que ha assegurat a X que "assenyalin, ataquin o insultin [els 'radicals']" no els silenciaran i ha mostrat la seva solidaritat amb la delegació terrassenca.