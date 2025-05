Una desfilada per trencar murs comercials

La moda és una manera d'enviar missatges a la societat, i la que s'ha exhibit aquest dissabte al carrer de Volta en té un de molt clar: "Estem aquí". Perquè la Festa de la Primavera Volta x Volta, que enguany ha complit dos temporades, va nèixer amb aquest proposit, el de visibilitzar les botigues que hi ha més enllà de la Rambla, sobretot les que es troben a la banda de Ca n'Aurell, i tombar el que sembla un "mur insalvable" per als comerciants.

El carrer de Volta i les seves comerciants, totes dones, ho han fet a la seva manera: a cop de tisores, teles i models, i és que, només entre el tram entre Arquimedes i la Rambla, hi ha dues modistes que han unit forces per organitzar una desfilada de moda primaverenca, on els colors com el verd i el groc i els teixits suaus i lleugers han estat els protagonistes de la tarda. D'aquesta manera, els patrons i disenys de l'Hemi Mata atelier i de la botiga Textura s'han lluit pel carrer en una passarel·la que atreia més i més públic a mida que les models passaven.

"Aquesta festa és un gran orgull, tant per l'ambient que hi ha com per l'esforç de les botigueres", ha asegurat al Diari de Terrassa la presidenta de l'Associació de Comerciants de Ca n'Aurell, Esther Nosdàs, que ha posat una nota de "20 sobre 10" a la Festa de la Primavera. Nosdàs ha explicat que aquest any han fet "més i millor" i han doblat tant la llargada de la catifa de desfilada com del nombre de cadires disponibles per als assitents.

Les comerciants del Carrer de Volta han organitzat aquesta desfilada per fer-se notar i atraure clients de la Rambla

Lluís Clotet

Una de les claus de l'èxit d'aquesta iniciativa és la bona sintonia que hi ha entre les comerciants del carrer Volta. "Ens és molt fàcil posar-nos d'acord i repartir-nos la feina", ha afirmat una de les modistes, l'Hemi Mata, que s'ha definit a ella mateixa i a les seves companyes de la Textura, el cafè restaurant La Revolta, DOM atelier i Bambú Llibreria com "dones molt potents amb ganes de fer coses per millorar". Tot i això, diu Mata, organitzar un acte com la Festa de Primavera i, encara més, aconseguir atraure clients que no siguin els habituals del barri "no és gens fàcil, però s'està aconseguint poc a poc".

Un dels aspectes que la modista ha remarcat com dels més importants és la comunicació i publicitat de la festa. En aquest sentit, la presidenta de l'Associació de Comerciants ha explicat que a primera hora s'han adonat que no tenien cap cartell que anunciés que aquest dissabte hi havia la Festa de la Primavera al carrer Volta, però que gràcies a la "gran voluntat i coordinació" de les persones involucrades han aconseguit en un moment fer dues pancartes per posar a les entrades del carrer.

Totes les models eren voluntàries i han pogut desfilar tant les adultes com les més petites i grans

Lluís Clotet

A part dels vestits, les protagonistes han estat les persones que els portaven. Totes les models eren voluntàries, entre clientes de les botigues de moda i conegudes de les seves propietàries. "Mai hagués pensat que acabaria fen de model", ha confessat l'Àngels Closa, professora de matemàtiques jubilada de l'IES Terrassa. Closa ha explicat que, tant ella com altres models que han portat els dissenys d'Hemi Mata, son antigues companyes de classe de la modista. De fet, ja havien fet alguna que altra desfilada "en petit comitè" dins la mateixa botiga, però des de l'any passat que han traslladat les seves habilitats com a models amateurs al carrer per a la Festa de Primavera.

"Hi ha joves que fan molt de goig, amb els vestits posats i fent la desfilada, però les senior també en fem, de goig", ha assenyalat Closa, i és que la plantilla de models d'enguany ha tingut molta diversitat, tant d'edat com de talla. De fet, aquesta edició ha comptat per primera vegada amb alguns infants que també han tingut el seu moment per lluir vestits amb la roba de les modistes del carrer Volta.