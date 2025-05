L'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens presenta el seu nou llibre a La Temerària de Terrassa

La llibreria La Temerària ha acollit la presentació de Els Anys Irrecuperables, un llibre escrit per l'eurodiputat dels Comuns-Sumar, Jaume Asens. L'acte ha estat conduït per la co-coordinadora del partit a Terrassa, Agnès Petit, i ha comptat amb la presència de Tomàs Herreros, així com amb la de Joan Mena i Albert Farriol, regidors dels Comuns a Sabadell i Sant Quirze del Vallès respectivament i les executives local i comarcal de la formació.

La presentació ha contingut una conversa on s'ha fet un repàs dels darrers 30 anys des del prisma de la transformació social i política que ha patit el país, uns fets que el mateix Asens ha viscut de primera mà. "Vaig voler deixar constància d'una sèrie de moments que van ser claus per a una generació de joves que volíem canviar el món", explica l'eurodiputat, que ha afegit que el missatge que ha buscat transmetre és "D'esperança, entesa com la certesa de la lluita" i que, malgrat sembli que l'extrema dreta tingui la iniciativa i el control del relat polític, "hem de seguir lluitant en els nostres objectius".

Asens també fa paral·lelismes amb la situació de fa 30 anys amb el present, on el problema de l'habitatge ocupa gran part del debat públic. "Vivim la gran estafa dels bancs amb les hipoteques després de la recessió dels anys 80. Es van produir contractes abusius i es va generar un moviment social d'indignació", relata. També ha volgut fer una picada d'ull a la ciutat i afirma que "Terrassa va ser un epicentre de les protestes als anys 90", tot i que ha confessat que "apareix poc al llibre tot i la capacitat de la ciutat i la seva gent de mobilització".

Per la seva part, Herrero, que va coincidir amb l'autor del llibre durant el seu període universitari i de lluita estudiantil, apunta que Asens "ha viscut de prop alguns dels episodis més interessants de la política catalana i espanyola dels últims temps" com l'insubmissió al servei militar, el 15M, l'activisme de les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca (PAH), etc. i assegura que, per aquest motiu, "el llibre és una crònica generacional excepcional".

El llibre acaba fent-se una pregunta: "i ara, què?". Asens ha volgut recordar que "el futur de la humanitat s'està jugant a Gaza" i que l'ordre internaiconal "està agonitzant" sota les bombes i la runa de Palestina mentre "estem assistint a aquest gencidi en directe".