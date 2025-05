Quan la inclusivitat es posa les vambes i comença a córrer

La diversitat funcional de Terrassa ha matinat aquest diumenge per assistir a la tercera edició de la Cursa Adaptada al parc de Vallparadís. Més de 40 nens i joves d'entre 3 i 21 anys amb algun tipus de discapacitat han pogut córrer 30, 50 o 100 metres en unes sèries de curses on tothom, participants, públic, organitzadors i la mateixa ciutat de Terrassa, han guanyat. No hi havia cap corredor que no tingués un gran somriure a la cara, signe inequívoc que aquesta activitat és positiva per a ells, tot i les dificultats que puguin tenir.

Un d'aquests nens que ha acabat amb més que un somriure ha estat en Joel, de sis anys, que ha estat un dels participants que ha obert l'edició d'enguany. Ha dut a terme la cursa juntament amb la seva mare, la Mayte, que ha comentat al Diari de Terrassa que solen sortir a córrer junts. "És una manera que ell té d'administrar les seves emocions", explica la mare, i afegeix que molts nens amb autisme, com en Joel, necessiten l'activitat física per poder-se regular ells mateixos. "Córrer és una activitat que l'agrada molt i és una oportunitat de passar temps de qualitat amb ell", apunta la Mayte.

L'activitat física ajuda a les persones amb capacitats diverses a regular les seves emocions

Lluís Clotet

La Natàlia i la seva mare, la Ivon, han vingut expressament a Terrassa des d'Olesa de Montserrat per prendre part a la cursa. És la segona vegada que venen i, de fet, acudeixen a cada esdeveniment d'aquestes característiques. "Ens movem per tota Catalunya cada vegada que ens assabentem d'una cursa adaptada —indica—, però quan veus la seva expressió val la pena l'esforç". La Natàlia pateix una mutació genètica rara que, li dificulta la comunicació verbal i la psicomotricitat, però, tal com ha explicat la seva mare, al finalitzar els 50 metres de cursa, tenia un somriure radiant que no ha marxat de la seva expressió en cap moment. "És una oportunitat perquè ells [els nens i joves amb capacitats diverses] puguin gaudir d'activitats que d'altra manera no els serien accessibles", sosté Ivon.

Per altra banda, l'olesana ha remarcat que "el que poden arribar a connectar a nivell social en aquests moments és molt important". No només per als protagonistes de les curses, sinó també per als familiars, els quals també poden intercanviar experiències, inquietuds i consells, i les associacions de famílies i usuaris. Aquest esdeveniment ha organitzat per l'Oficina de Capacitats Diverses de l'Ajuntament, el Consell Esportiu del Vallès Occidental - Terrassa, Diswork i la Coordinadora Capaç.

Alguns usuaris del parc de Vallparadís que estaven passejant s'han aturat per donar suport als corredors

Lluís Clotet

Terrassa, la ciutat inclusiva i accessible per a tothom

La regidora d'Accessibilitat i Capacitats Diverses, Meritxell Lluís, ha valorat com "un gran èxit" aquesta edició de la Cursa Adaptada i, assegura, "demostra que tots som capaços de fer esport, algunes persones amb uns suports o altres, però capaços". La localització de la carrera, el parc de Vallparadís, és clau per a Lluís per visibilitzar la superació d'aquests nens i joves amb capacitats diverses: "Vallparadís és un espai en què els diumenges moltes famílies passegen, algunes de les quals s'han quedat avui per veure córrer els participants", apunta.

La Cursa Adaptada és la iniciativa de l'Ajuntament en matèria d'accessibilitat més vistosa, però no és l'única. Segons la regidora, s'intenta donar visibilitat a totes les discapacitats possibles, commemorant els seus dies internacionals amb xerrades i "es treballa per a la inclusió real de totes les persones de la ciutat, amb independència de la capacitat de cadascú". Per aconseguir-ho, l'Ajuntament es recolza en les entitats i associacions per confeccionar el full de ruta i per ser coneixedors de les necessitats d'aquestes persones. "Tenim molta feina a fer, però creiem que Terrassa està avançant per fer la ciutat inclusiva i accessible per a tothom, que és l'objectiu màxim", sentencia Lluís.