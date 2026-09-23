Tot per Terrassa exigeix revertir la retallada d'ambulàncies: "Ens deixa en una situació similar a la del 2006"

Tot per Terrassa (TxT) portarà al ple de setembre, conjuntament amb Junts, un acord de Junta de Portaveus per reclamar urgentment al Servei Català de la Salut (CatSalut) i al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que reconsiderin la decisió de reduir les unitats d'ambulàncies nocturnes a la ciutat. Segons ha explicat en roda de premsa el tinent d'alcalde i portaveu de TxT, Xavier Cardona, amb la nova planificació Terrassa ha passat de quatre a tres unitats nocturnes els dies laborables. Aquesta retallada s'aplica durant tota la setmana els mesos d'agost i setembre, i les nits dels caps de setmana durant la resta de l'any.
Cardona ha qualificat la decisió d'unilateral i sobtada, advertint que la pèrdua d'aquest quart vehicle "ens deixa en una situació similar a la del 2006", quan la ciutat tenia poc més de 200.000 habitants, tot i donar servei també a poblacions com Viladecavalls, Ullastrell, Vacarisses i Matadepera. "Des del 2006 fins ara tenim 36.000 habitants més", ha recordat el tinent d'alcalde per il·lustrar la gravetat de la mesura davant el creixement poblacional i d'extensió del municipi.
El tinent d'alcalde també ha evidenciat la diferència de tracte respecte a poblacions veïnes com Sabadell, "on la nova planificació hi suma unitats de 24 hores". "No acceptem que el Govern de la Generalitat ens menystingui i encara molt menys que posi en risc la salut dels ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat", ha sentenciat Cardona, que ha demanat el vot favorable de tots els grups municipals per recuperar la dotació i exigir l'assignació d'almenys un vehicle de reforç addicional.
Drets socials i suport als cossos d'emergència
Els partits del govern defensaran, a més, al ple les famílies d'infants amb malalties oncològiques o greus. L'executiu local exigeix al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que la reforma de la prestació de la CUME, la qual permet reduir la jornada amb una cobertura salarial d'entre el 50% i el 99,99%, no suposi un retrocés de drets. Reclamen posar fi a una burocràcia "extremadament feixuga", simplificar els tràmits, eliminar el límit d'edat fixat en els 23 anys i aplicar un IVA del 4% a les ajudes tècniques.
En l'àmbit de les emergències, es presentarà un acord de suport al personal TEOC (Tècnic Especialista Operador de Control) de les sales de control de bombers davant d'un dèficit de personal que "no permet cobrir el mínim de guàrdia que exigeix la normativa". Cardona avisa que quan la primera baula d'atenció falla, "falla tota la cadena". El govern considera que la manca d'efectius és una decisió política que "compromet la seguretat de la ciutadania" i urgeix el Departament d'Interior a incrementar immediatament la plantilla per garantir les dotacions mínimes i reforçar el servei en episodis de risc especial, com ara incendis forestals, ventades o aiguats.
El bus de Castellar
D'altra banda, el consistori reclamarà formalment al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que restableixi la connexió directa entre Terrassa i Castellar del Vallès, amb parada a les urbanitzacions de Can Font i Ca n'Avellaneda. Malgrat que només els separen 10 quilòmetres i s'hi produeixen més de 7.000 desplaçaments diaris, l'única alternativa actual en transport públic supera l'hora de trajecte, obligant la ciutadania a dependre del cotxe privat. "Avui és pràcticament impossible desplaçar-se sense cotxe en un temps raonable", ha exposat Cardona. "La Generalitat no té cap excusa per continuar mirant cap a un altre costat", ha assenyalat, argumentant que no demanen cap inversió milionària sinó posar en servei un vehicle amb horaris raonables.
Pantalles digitals
Finalment, el govern municipal donarà suport a una proposta per substituir de forma progressiva les pancartes tradicionals al carrer per pantalles digitals. Cardona ha valorat positivament la transacció acordada amb Esquerra Republicana, destacant que aquests suports permetran oferir una informació actualitzada i "disposar d'un missatge gaire ràpid a la ciutadania" en cas d'emergència. Tot i reconèixer la complexitat tècnica que suposa adaptar els actuals contractes d'ocupació de la via pública i el manteniment del mobiliari urbà, el tinent d'alcalde ha remarcat que la tecnologia avança i cal aprofitar-la per millorar la comunicació.
Retrets a Illa
El tinent d'alcalde ha llançat un retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, que aquest dijous visita Sabadell. Xavier Cardona ha exigit "l'escolta i el respecte" que mereix la tercera ciutat del país i ha lamentat que el cap de l'executiu català demori la seva visita a Terrassa. L'equip de govern denuncia que els acords de la comissió bilateral, com el pacte de salut i els compromisos sobre equipaments esportius, no avancen amb l'agilitat desitjada.