El primer bloc de lloguer assequible de Can Colomer, a punt abans de l’estiu

Les obres dels 258 nous habitatges de protecció oficial (HPO) en règim de lloguer assequible que el Grup Salas construeix al sector de Can Colomer avancen amb l’objectiu d’estar a punt per lliurar les claus del bloc Arts I abans de l’estiu. Aquest és el calendari amb què treballa l’empresa, segons han explicat a aquest mitjà. Aquest projecte és fruit de la col·laboració publicoprivada amb l’objectiu "que l’habitatge sigui accessible per a tothom". Pel que fa al segon edifici, Arts II, està previst que les obres finalitzin a la tardor.
El projecte de la nova urbanització de Can Colomer consta d’un total de 258 habitatges repartits en dos grans blocs construïts sobre sòl públic cedit per l’Ajuntament de Terrassa.
El primer complex, l’edifici Arts I, s’ubica a la carretera de Rellinars, 499, i aporta 152 pisos de lloguer d’obra nova. L’immoble residencial a quatre vents té habitatges d’una, dues i tres habitacions, amb superfícies útils que oscil·len entre els 38,57 i els 63,50 metres quadrats, a més de tenir zones exteriors i espais comunitaris. En aquest edifici hi haurà 148 places d’aparcament per a cotxes, 66 per a motos i 79 trasters en dues plantes subterrànies.
A poca distància, a la carretera de Rellinars número, 367, l’edifici Arts II aportarà els 106 habitatges restants. Aquests pisos tindran també entre un i tres dormitoris i unes mides d'entre 39,20 i 69,22 metres quadrats. Aquest segon bloc disposarà de 80 places d'aparcament per a cotxes, 34 per a motos, 150 per a bicicletes i 80 trasters, a més d'un espai comunitari d’ús exclusiu per als residents. Com a mesura d'inclusió, un 25% del total de pisos d'aquesta promoció es destinaran a contingents especials i 12 habitatges (un 4%) seran per a persones amb mobilitat reduïda.
Col·laboració publicoprivada
La iniciativa s’emmarca en un model de col·laboració publicoprivada on l’Ajuntament de Terrassa ha cedit el dret de superfície dels terrenys per un període de 75 anys a una Unió Temporal d’Empreses formada per la Fundació Salas, Rodes Hàbitat i Salas ConstruHabit. Aquestes entitats són les encarregades de promoure, construir i gestionar el lloguer dels futurs immobles. Un cop exhaurit aquest termini, la propietat dels edificis retornarà íntegrament a l’administració municipal.
L’adjudicació dels arrendaments d’aquests habitatges de protecció oficial es realitzarà d’acord amb la Llei del dret a l’habitatge a través del registre de sol·licitants d’HPO que gestiona l’Ajuntament de Terrassa a través d‘Habitatge Terrassa.
Totes dues promocions han comptat amb finançament procedent dels fons europeus de recuperació Next Generation, a més del suport de l’Institut Català de Finances (ICF).
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, i de la regidora de Promoció Pública d'Habitatge, Lluïsa Melgares, ha visitat aquest dijous la promoció i tres dels pisos amb els responsables del Grup i la Fundació Salas, Manel Rodríguez i Clara Muñoz.