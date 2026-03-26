La PTP alerta dels endarreriments del Ministeri en la tramitació de l'estació de Can Boada i altres deu projectes clau

L'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) ha fet públic un informe on assenyala que el Ministeri de Transports està incomplint els seus propis terminis en onze projectes estratègics per a la xarxa de Rodalies. Segons el comunicat de l'entitat, la redacció i l'aprovació d'estudis informatius s'està retardant "de manera estructural", una situació que afecta directament infraestructures vitals per a Terrassa, com la futura estació de Can Boada o la millora de la velocitat a la línia R4.
L'associació considera "preocupant" aquesta demora administrativa, ja que molts projectes acumulen més de 18 mesos de retard. Des de la PTP s'adverteix que aquesta paràlisi en la fase d'estudis impedeix l'execució de les obres i de les inversions previstes en el sistema ferroviari. Davant d'aquesta situació, l'entitat ha demanat al Ministeri que compleixi els calendaris establerts o, en cas contrari, es valore el traspàs de les competències a la Generalitat de Catalunya per evitar que les actuacions quedin bloquejades.
L'estudi detallat per la PTP posa el focus en diverses actuacions que impacten en la mobilitat del Vallès. Entre els projectes que encara esperen l'aprovació provisional es troba la nova estació de Terrassa Can Boada i la connexió de la línia R3 amb el corredor del Vallès mitjançant el nus de Mollet. A més, l'entitat recorda que el Pla de Rodalies 2020-2030 incloïa l'augment de la velocitat comercial a l'R4 entre Barcelona i Manresa, un estudi que, segons denuncien, encara no s'ha arribat a iniciar.
Aquesta situació d'espera també es trasllada a altres punts de la xarxa, com el desdoblament de la línia R3 en els trams Centelles-Vic i la Garriga-Centelles, o les millores d'intermodalitat a Martorell, que ja sumen onze mesos d'endarreriment respecte al previst.
Una diagnosi d'abast català
L'anàlisi de la PTP s'estén a la resta del territori i enumera projectes encallats com el tercer túnel de Rodalies de Barcelona, la nova connexió ferroviària entre Castelldefels i la capital, o l'estació intermodal del Camp de Tarragona. També mencionen retards en l'estació tècnica del Prat de Llobregat, la connexió Tarragona-València i l'estudi de viabilitat de la xarxa arterial de Tarragona, a més del nou ramal de Picamoixons.
Finalment, l'associació lamenta un "canvi de criteri" en els últims mesos per part del departament que encapçala Óscar Puente. Segons la PTP, el Ministeri està fent una interpretació més restrictiva de la Llei del Sector Ferroviari, requerint nous estudis informatius en determinades obres que inicialment no els necessitaven. Per contra, l'entitat destaca que només quatre projectes de la quinzena analitzats avancen segons el calendari, entre els quals hi ha la nova connexió entre el Vallès Oriental i l’Occidental.