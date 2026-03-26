El retaule de Santa Maria de Toudell serà declarat bé cultural d'interès nacional

El retaule gòtic de Santa Maria de Toudell serà declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). L'expedient per fer-ho ja ha estat incoïat per la Generalitat, un pas que n’activa el màxim nivell de protecció patrimonial i n’impedeix la sortida del territori.
Segons ha informat aquest dijous l’Ajuntament de Viladecavalls, aquesta decisió arriba després de les gestions fetes pel consistori arran de la sortida a subhasta de l’obra. La Direcció General del Patrimoni Cultural s’ha adreçat al municipi per comunicar l’inici del procediment.
L’actuació municipal ha consistit a demanar informació sobre la situació jurídica del retaule, reclamar mesures de protecció i instar les administracions competents a intervenir abans que es formalitzés la venda. El consistori també ha traslladat la necessitat que les institucions públiques facin un esforç per adquirir la peça.
En paral·lel, el Departament de Cultura estudia la possible activació dels drets d’adquisició preferent, mentre que la incoació del BCIN ja suposa una protecció cautelar sobre el bé.
Com ja va explicar l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, al Diari de Terrrassa, l’Ajuntament assenyala que no disposa de partida pressupostària per afrontar la compra, però defensa que ha actuat amb rapidesa davant el risc de desprotecció d’una obra vinculada a la història local. En aquest sentit, també es van fer gestions amb la Generalitat i la Diputació de Barcelona.
El retaule, atribuït al Mestre del Cavall i datat al segle XVI, és considerat una peça rellevant del patrimoni cultural de Viladecavalls. El consistori manté que continuarà reclamant la implicació d’altres administracions per garantir-ne la preservació definitiva i evitar que passi a mans privades.