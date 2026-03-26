MútuaTerrassa redueix a la meitat la seva petjada de carboni

MútuaTerrassa ha reduït en un 52,6% les emissions de gasos amb efecte hivernacle entre els anys 2021 i 2024, segons dades fetes públiques per l’entitat aquest dijous coincidint amb el Dia Mundial del Clima, aquest 26 de març.
La disminució també es reflecteix en les entitats vinculades: Axioma Solucions ha registrat una reducció del 57,3% i l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha situat la davallada en el 65%.
Segons l’entitat, aquests resultats s’associen a l’aplicació del Pla d’Acció Climàtica, posat en marxa l’any 2021 sota el nom de Compromís Verd. Entre les mesures adoptades hi ha la reducció del consum de gas natural i propà, així com una disminució d’uns 88.000 quilòmetres en els desplaçaments de vehicles propis i subcontractats. També s’ha incrementat el nombre de vehicles híbrids i elèctrics dins la flota.
En paral·lel, s’ha optat per la contractació d’energia elèctrica d’origen 100% renovable, fet que ha comportat una reducció del 98% de les emissions associades al consum elèctric.
El pla s’estructura en quatre àmbits principals: transició energètica, mobilitat sostenible, economia circular i investigació en salut i canvi climàtic. MútuaTerrassa es va adherir l’any 2020 als acords voluntaris de la Generalitat per a la reducció d’emissions.