Terrassa lidera un hub per reforçar l’autonomia de persones grans, dependents o amb malalties cròniques

Terrassa serà la seu d’iBé -Hub d’innovació pel benestar de les persones, un laboratori que vol donar resposta al repte de l’envelliment i fomentar l’autonomia i el benestar al llarg de la vida. El projecte, presentat aquest dijous a Barcelona, està impulsat per la Fundació Joan Costa Roma del Consorci Sanitari de Terrassa amb el suport del Departament de Salut.
L’exconseller Manel Balcells, que dirigeix el hub, ha explicat que l’objectiu és provar solucions innovadores i avaluar-les perquè puguin incorporar-se a la cartera de serveis del sistema sanitari i social.
iBé té per objectius promoure, avaluar i escalar solucions per a persones grans que volen continuar vivint a casa seva, persones dependents o amb malalties cròniques que necessiten millor seguiment o ciutadans amb fragilitat que poden perdre autonomia si no reben suport des de fases més primerenques. Els promotors recalquen que l’objectiu és que sigui un laboratori de projectes per ajudar a passar de les idees a les solucions provades.
El hub actua com a punt de connexió d’iniciatives ja existents com el Hub d’Innovació Social i Sanitària (HiSS) del Consorci Sanitari de Terrassa; el Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI), del Departament de Salut; els Serveis d’Innovació Social per a les Cures (SISCU), impulsats pel Departament de Drets Socials i la Fundació TIC Salut i Social; i el projecte Silvercat, amb un grup promotor format per diverses entitats i institucions per innovar en la longevitat.
En la presentació d'aquest dijous, Balcells ha assenyalat que el hub vol generar solucions a través de crides de selecció que es puguin acabar “incorporant a les carteres de serveis i en els sistemes”. Per la seva banda, la consellera de Salut, Olga Pané, ha destacat que davant l’envelliment de la població calen “respostes organitzatives” i “financeres”, però també “innovació i la tecnologia”.
Com a exemples de solucions innovadores, els promotors d’iBé han recordat projectes anteriors com l’exoesquelet robòtic per a persones amb lesions medul·lars, de l’empresa ABLE Human Motion i amb el suport del CIMTI, o el Casal TV, un servei davant la soledat no volguda de persones grans, impulsat per Suara Cooperativa a través del HiSS.