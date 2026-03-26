El retaule de Santa Maria de Toudell es ven per 152.000 euros

El retaule gòtic de Santa Maria de Toudell, una de les peces més singulars del patrimoni del Vallès, s’ha venut aquest vespre per 152.000 euros en una subhasta a Barcelona marcada per la incertesa i la pressió social. Tot i l’adjudicació, l’obra queda blindada i no podrà sortir del país després que la Generalitat n’hagi iniciat la declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
El retaule era el lot número 38 d’una subhasta amb 117 peces, i s’ha convertit en el gran protagonista de la tarda. Amb un preu de sortida de 140.000 euros, les ofertes s’han succeït fins arribar als 152.000 euros finals, ofertats des de la mateixa taula de la galeria de subhastes, La Suite de Barcelona. Durant la presentació, s’ha remarcat que l’obra és inexportable arran de l’inici del procediment de protecció patrimonial.
Aquest gir de guió arriba després de dies de pressió ciutadana i institucional. L’Ajuntament de Viladecavalls va impulsar gestions amb la Generalitat i la Diputació per evitar la desprotecció de la peça. “Hem aconseguit el més important: que sigui declarat Bé Cultural”, destacava l’alcaldessa, Cesca Berenguer, admetent que el procés “no ha estat fàcil” i que ha requerit insistència constant i coordinació amb tècnics i experts.
La Direcció General del Patrimoni Cultural va comunicar dimecres al vespre al mateix Ajuntament de Viladecavalls la incoació de l’expedient per declarar el retaule com a BCIN, la màxima figura de protecció. Aquesta decisió activa immediatament mesures cautelars que impedeixen la sortida del bé del territori i en limiten la transmissió. Tot i això, el procés encara no està tancat. “Si es ven, la part positiva és que no sortirà del país, i seguirem treballant perquè es pugui adquirir”, apunta Berenguer.
En paral·lel, l’Ajuntament de Terrassa també ha apostat per la preservació d’aquesta obra al territori. El tinent d’alcalde i regidor de Museus, Joan Salvador, assegurava que el consistori ha treballat “de manera activa i amb la màxima discreció, en coordinació amb el Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, per tal de garantir la protecció adequada de la peça i evitar qualsevol ús indegut o mercantilista”. Aquest treball conjunt ha desembocat en l’activació del procediment legal previst a la Llei del Patrimoni Cultural Català, que reforça el control sobre l’obra.
En aquest sentit, abans de la subhasta, el Departament de Cultura anunciava que s’estudiava també la possible activació dels drets d’adquisició preferent, que permetrien a l’administració quedar-se l’obra.
El retaule, atribuït al Mestre del Cavall i datat al segle XVI, és considerat un element d’alt valor històric, artístic i identitari, i s’ubicava a l’ermita de Santa Maria de Toudell, a Viladecavalls, adossada a la masia de Can Tries. La seva venda tanca un capítol d’incertesa immediata, però obre un nou escenari en què es decidirà si aquesta peça acaba formant part del patrimoni públic o continua en mans privades, tot i les limitacions legals.
El que sí que ha canviat és el risc més gran, i el que preocupava bona part d’experts i entesos: el de perdre’l fora del país. Ara, caldrà veure la manera en la qual el retaule podrà ser conservat, si s’estudiarà i si s’exposarà com a part del patrimoni col·lectiu, com moltes demandes socials apuntaven.