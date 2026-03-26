El PSC porta al ple un paquet de mocions sobre convivència, seguretat viària i punts segurs per a la infància

El PSC de Terrassa presentarà al ple d'aquest mes de març un conjunt de mocions que tenen per objectiu millorar els serveis públics, reforçar la convivència i avançar cap a una ciutat "més segura, justa i cohesionada".
Entre les iniciatives destacades, els socialistes proposen d'impulsar una xarxa de punts segurs de comunicació en equipaments municipals. La intenció és garantir que els infants i adolescents puguin contactar amb les famílies durant els desplaçaments, especialment en un context en què moltes llars opten per retardar l'ús del telèfon mòbil.
En l'àmbit de la mobilitat i la sostenibilitat, els socialistes plantegen la renovació de la flota municipal per a eliminar progressivament els vehicles contaminants. La formació vol posar fi a les exempcions que actualment permeten que l’Ajuntament incompleixi els mateixos criteris que s'exigeixen a la ciutadania amb la Zona de Baixes Emissions (ZBE).
Pel que fa a la seguretat viària, el grup municipal defensa la incorporació de dinamòmetres per part de la Policia Municipal a fi de controlar els vehicles de mobilitat personal (VMP) manipulats, una mesura que permetria de reforçar la seguretat i el compliment de la normativa als carrers de Terrassa.
Participació, cultura i drets civils
En referència a la qualitat democràtica, els socialistes volen reforçar la participació ciutadana "amb una agenda clara de processos participatius, més transparència en les dades i mecanismes reals de retorn a la ciutadania".
L'objectiu és garantir que la participació tingui un impacte efectiu en la presa de decisions. D'altra banda, el PSC suggereix de commemorar el 15è aniversari de la rehabilitació i reinauguració del Teatre Principal, per a fer valdre una de les transformacions culturals més importants de la ciutat i el seu efecte en la dinamització del centre.
Així mateix, el partit reafirma el compromís amb la igualtat i la convivència mitjançant una moció per a combatre la discriminació racial i enfortir les polítiques municipals de prevenció i sensibilització davant els discursos d’odi.
Política internacional
En clau internacional, el PSC defensa el respecte al dret internacional i la necessitat d’una desescalada del conflicte a l'Orient Mitjà, així com la preparació de respostes per a fer front a les possibles conseqüències socials i econòmiques que se’n derivin.