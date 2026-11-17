La directora del grup de recerca d’Astronomia i Geomàtica (gAGE) i professora de l’Eseiaat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Àngela Aragón, va recollir el 10 de novembre l’STEM Woman Award dels STEM Awards Barcelona 2026. El jurat va valorar la seva trajectòria científica, l’aportació a la recerca espacial i la feina en el desenvolupament de tecnologies de referència internacional. La presidenta de l’STEM Women Association i directora de màrqueting de Ricoh, Mar Porras, li va lliurar el guardó en una gala al CosmoCaixa amb més de 300 assistents.
Doctora en Ciència i Tecnologia Aeroespacials per la UPC i llicenciada en Matemàtiques i en Física per la Universitat de Barcelona, Aragón dirigeix el gAGE des del gener de 2026. Investiga la ionosfera i els sistemes de navegació per satèl·lit (GNSS), com Galileo, EGNOS i GPS.
Va treballar al Centre Comú de Recerca (JRC) de la Comissió Europea, on va implementar l’algorisme de correcció ionosfèrica de Galileo i va ser responsable del servei de predicció ionosfèrica per als usuaris de GNSS. També va fer una estada al centre ESTEC de l’Agència Espacial Europea (ESA).
Docent a Terrassa
És professora titular d’Àlgebra Lineal, Probabilitat i Estadística i Mètodes Numèrics a l’Eseiaat i l’ETSEIB, i ha organitzat les escoles d’estiu internacionals de l’ESA sobre GNSS. Ha participat en projectes finançats per la Comissió Europea, l’ESA, Eurocontrol i el Ministeri de Ciència.
Ha rebut reconeixements com dos Proof of Concept del JRC (2015 i 2017), el premi al millor article d’estudiant del congrés ION GNSS del 2008 i una beca Torres Quevedo. També ha fet estades de recerca a Taiwan i al Salvador, i és autora de nombrosos articles científics sobre la ionosfera.