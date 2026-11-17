La Biblioteca del Districte 6 (BD6), a Sant Pere Nord, tancarà al públic del 23 de novembre al 8 de desembre per fer obres de millora de l’accessibilitat interior. La previsió és reobrir tots els serveis el 9 de desembre, segons ha informat aquest dimarts el govern a la comissió informativa de l’Àrea de Projecció de la Ciutat. “És una actuació puntual, però important, que ens permetrà fer una biblioteca més accessible i confortable”, ha dit Joan Salvador, tinent d’alcalde de l’àrea.
Els treballs es concentraran a l’entrada principal i a la zona infantil. Es canviaran els taulells d’atenció al públic per adaptar-los a les necessitats d’accessibilitat, s’arranjaran el paviment i els accessos, es renovarà part de l’estora de l’entrada i es col·locaran encaminadors podotàctils fins al punt d’atenció principal per orientar les persones amb discapacitat visual. L’actuació es finança amb una subvenció de la Diputació de Barcelona per impulsar l’accessibilitat a les biblioteques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
Els serveis digitals i la bústia funcionaran amb normalitat
Des del 9 de novembre ja no es poden fer reserves de documents per recollir a la BD6 i el préstec interbibliotecari està desactivat. El préstec de llibres electrònics d’eBiblio i la resta de canals digitals funcionaran amb normalitat. La bústia exterior continuarà oberta les 24 hores, i els documents també es poden retornar a qualsevol biblioteca pública de Catalunya. Les consultes s’atendran per correu electrònic, a bd6@terrassa.cat.
Com que les obres no afecten tota la superfície, la sala d’actes mantindrà bona part de la programació d’activitats culturals i tallers, amb itineraris d’accés separats de la zona de treballs, tot i que algunes activitats s’han hagut de reprogramar o anul·lar. La informació actualitzada es pot consultar a www.terrassa.cat/biblioteques.