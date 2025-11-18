El PSC demana combatre la ciberviolència masclista en el marc del 25N

El grup municipal del PSC de Terrassa ha anunciat que portarà al proper ple municipal de novembre una proposta de resolució enfocada a combatre les noves formes de violència contra les dones. Coincidint amb la commemoració del 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, el partit vol posar el focus en l'àmbit digital, un espai on les agressions masclistes s'estan multiplicant de manera alarmant.
La iniciativa, que es presentarà com a acord de junta de portaveus, pretén que el consistori reforci el seu compromís no només contra la violència física o psicològica tradicional, sinó específicament contra la ciberviolència. Des del PSC alerten que fenòmens com el ciberassetjament, la difusió no consentida d'imatges íntimes, el control de la parella a través del mòbil i els discursos d'odi s'han convertit en una "realitat emergent i preocupant", que afecta de manera desproporcionada a les dones joves.
La reacció masclista a les xarxes
Montserrat Jiménez, regidora socialista a l'Ajuntament, ha posat èmfasi en el rerefons ideològic d'aquestes violències. Segons Jiménez, existeix un corrent reaccionari entre certs sectors de la joventut masculina: "Molts nois joves veuen en el feminisme una amenaça a la seva identitat o als seus privilegis. Per a alguns, la igualtat implica perdre poder en un món que els genera incertesa".
La regidora ha advertit que les xarxes socials actuen com a caixa de ressonància per a aquests missatges, amplificant-los amb una "velocitat i virulència sense precedents". Jiménez ha estat taxativa recordant que "la violència masclista no desapareix a les pantalles; al contrari, s’hi transforma i s’hi reprodueix".
Dades que alarmen
La moció del PSC es fonamenta en dades recents d'estudis nacionals i internacionals que dibuixen un escenari crític:
El 73% de les dones han patit algun tipus de violència en línia. A Espanya, el 90% de les víctimes de difusió d’imatges íntimes sense consentiment són dones. I el 59% de les adolescents han patit assetjament en línia, amb les greus conseqüències emocionals que això comporta.
Full de ruta: educació i més recursos
L’objectiu de l'acord que proposen és combatre la ciberviolència amb accions clares i directes, posant el focus en la prevenció, l’atenció i el compromís institucional.
El document recull una bateria de mesures, com impulsar campanyes de sensibilització adreçades a infants i joves per prevenir conductes tòxiques a les xarxes socials; reforçar els serveis municipals que atenen víctimes de violències digitals; i treballar en coordinació amb les entitats feministes de la ciutat. A més, l’acord també reclama a la Generalitat i a l’Estat que despleguin amb més recursos i rapidesa les polítiques públiques en aquest àmbit. La ciberviolència existeix, i cal abordar-la amb eines efectives, diuen.
El grup socialista fa una crida a la resta de forces polítiques del consistori perquè se sumin a l'acord, defensant que la seguretat de les dones a l'espai digital és una "responsabilitat col·lectiva" que requereix fermesa institucional.