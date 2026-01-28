El PSC exigeix un pla integral per retirar els 522 pals de llum que "saturen" els barris

El PSC ha registrat una moció per al proper ple municipal amb l'objectiu d'impulsar un pla integral per a la retirada progressiva del cablejat aeri i dels pals de llum que encara persisteixen a la via pública. Els socialistes alerten que aquesta problemàtica afecta la seguretat, l'accessibilitat i la imatge de la ciutat, i denuncien que l'actuació de l'equip de govern ha estat "clarament insuficient i mancada de lideratge".
El regidor del PSC, Javier García, ha posat xifres a la problemàtica: actualment hi ha 522 pals de llum propietat d’Endesa als carrers de Terrassa. Segons García, la distribució d’aquests elements evidencia una "Terrassa a dues velocitats".
"Les dades parlen per si soles i dibuixen una gran desigualtat territorial. Mentre que al Centre, a l’Antic Poble de Sant Pere o a Vallparadís ja no hi ha cap pal, hi ha barris que pateixen una saturació inacceptable", ha explicat el regidor. El PSC ha desglossat les zones més afectades per aquesta problemàtica: Sant Pere Nord (78 pals), Ca n'Aurell (58), Ca n'Anglada (58), Torre-sana (51) i Can Palet (48).
Manca de lideratge davant les elèctriques
A la moció, el PSC denuncia la "manca de pressió política" del govern municipal davant les companyies subministradores. Tot i que la Taula Tècnica amb E-distribución s'ha reunit quatre vegades aquest mandat, els socialistes consideren que l’alcalde hauria d’exercir "un major lideratge".
"Considerem que, davant d'un problema que afecta tants veïns, l’alcalde hauria d’exercir un lideratge fort i negociar seriosament amb la companyia elèctrica per exigir una aposta real per la retirada del cablejat", ha afirmat Javier García. El regidor ha qualificat d'"insuficient" l'anunci fet pel govern el passat novembre, on prometien inversions per valor de 100.000 euros sense concretar ni quants pals es retirarien ni un calendari d’execució.
El mirall de Barcelona: inversió a Torre Baró
El PSC reclama a la moció que l'Ajuntament elabori un Pla amb pressupost i calendari, i que s'aprofiti la redacció de la nova Ordenança del Paisatge Urbà per regular la retirada d’aquests elements. García ha posat com a exemple la gestió de l'Ajuntament de Barcelona, que recentment ha anunciat una inversió de 14 milions d'euros per soterrar línies al barri de Torre Baró.
"Si altres ajuntaments són capaços de liderar, buscar finançament i dignificar els seus barris, per què a Terrassa ens hem de conformar amb actuacions puntuals i pedaços? Volem una ciutat endreçada i segura, i avançar en la retirada del cablejat aeri millorarà la imatge dels nostres barris", ha conclòs el regidor socialista.
La proposta del PSC busca un acord de ciutat per garantir que, en els propers anys, Terrassa elimini definitivament els pals que obstaculitzen les voreres i el cablejat que degrada les façanes dels edificis.