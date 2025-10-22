El PSC proposa sancions més dures i prohibir prostitució i drogues al carrer contra l'incivisme

El PSC proposa sancions més dures per vandalisme i desobediència, prohibir la prostitució i el consum de drogues a la via pública, i mantenir el Consell de Convivència per combatre l’incivisme a Terrassa.
Els socialistes han presentat un conjunt d’esmenes a la proposta de modificació de l’ordenança de convivència democràtica que es debatrà al ple municipal del 31 d’octubre. L’objectiu, segons ha explicat el regidor socialista Javier García en roda de premsa, és “actuar amb més contundència contra l’incivisme, reforçar el respecte als drets i mantenir els espais de participació ciutadana”.
Entre les propostes destacades, el grup socialista planteja prohibir la sol·licitud i l’acceptació de serveis sexuals a l’espai públic, amb multes de fins a 751 euros, com a mesura per protegir els drets humans de les dones.
També proposen sancionar el consum i la tinença de drogues a la via pública amb sancions de 751 euros, així com l’abandonament de xeringues o estris utilitzats, amb multes que arribarien als 200 euros.
Pel que fa al consum de tabac, el PSC vol ampliar la prohibició a piscines, parcs infantils, terrasses i entorns de centres sanitaris o escolars, en línia amb la futura reforma de la llei del tabac que impulsa el Ministeri de Sanitat. “Són mesures que responen a una demanda social i que tenen com a objectiu garantir espais públics més segurs i saludables”, ha remarcat García.
L’actual proposta d’ordenança preveu sancionar amb 500 euros les faltes de respecte o insults a la Policia Municipal, i entre 900 i 1.500 euros en casos de resistència a les tasques de control o en els casos més fragants quan una persona no compleixi de manera reiterada ordres o requeriments dels agents o de les autoritats municipals. El PSC vol que aquestes conductes es considerin infraccions greus i es sancionin amb multes d’entre 1.200 i 2.500 euros.
Pel que fa al vandalisme i els danys al mobiliari urbà, el govern estableix multes de 900 euros, mentre que el PSC proposa incrementar-les fins a 1.500 euros. En els grafits o pintades, les sancions serien de 500 euros i de 900 euros si afecten el patrimoni històric, una quantitat també superior a la prevista per l’executiu local, que és de 200 euros i de 750 euros en patrimoni.
I per a les conductes racistes, sexistes o homòfobes, els socialistes plantegen multes de 1.500 euros, per sobre de la quantia base de 751 euros recollida a la proposta governamental.
Tot i que el document comparatiu de l’Ajuntament ja preveu increments generalitzats, com el pas de 100 a 300 euros per orinar a la via pública o de 751 a 900 euros per festes sorolloses sense insonorització, el PSC considera que “aquests augments són insuficients en aquells comportaments que més preocupen la ciutadania”. Segons García, “el civisme es defensa amb un règim sancionador just però realment dissuasiu”.
D’altra banda, el grup socialista demana flexibilitzar aquells punts que consideren massa restrictius. Defensen permetre adaptacions tècniques als expositors comercials del carrer per no perjudicar el petit comerç i rebutgen la prohibició de col·locar testos de plantes als balcons, proposada pel govern, apostant en canvi per regular-ho per garantir la seguretat sense eliminar “una tradició que embelleix la ciutat i contribueix a millorar la qualitat de l’aire”.
També plantegen rebaixar les sancions proposades per vendre begudes alcohòliques en tot tipus d'establiment des de les 22 hores a les 8 hores. En aquest punt, el govern aposta per sancions de 3.000 euros i el PSC de 1.500 euros.
Mantenir el Consell de Convivència
Un altre punt de fricció és la supressió del Consell Ciutadà de Convivència Democràtica, que el govern justifica per la seva inactivitat. El PSC, però, defensa mantenir-lo com a òrgan de participació i diàleg. “Eliminar-lo és un pas enrere en qualitat democràtica i una renúncia a escoltar el carrer. Nosaltres defensem una Terrassa que escolta i que dialoga, no una ciutat governada des d’un despatx”, ha subratllat García.
El portaveu socialista ha conclòs que les esmenes del PSC “no són una esmena a la totalitat”, sinó una proposta per “millorar la redacció i fer l’ordenança més efectiva”. “Fem una crida al govern municipal perquè escolti i dialogui. Aquestes propostes estan fetes des del sentit comú i tenen com a objectiu millorar la convivència i la seguretat a Terrassa”, ha afirmat.