L'Ateneu Candela acull la presentació del llibre i documental "La memòria recent"

L’Ateneu Candela serà aquest dimecres, 22 d’octubre, l’escenari de la presentació del llibre i el documental La memòria recent, una iniciativa impulsada per la Fundació Andreu Nin que recull els testimonis de 31 dones i homes que van dedicar la seva vida a la lluita antifranquista i als moviments socials durant la dictadura. L’acte començarà a les 18.30 hores i inclourà la projecció del documental, la presentació del llibre i un col·loqui obert al públic.
Sota el títol “Lluita antifranquista i memòria democràtica”, el debat comptarà amb la participació de Pep Valenzuela, periodista de l’informatiu Malarrassa; Núria Martí, infermera i membre de Marea Blanca; i Martín Pretel, representant de Memòria Democràtica. La moderació anirà a càrrec d’Anna Rius, activista pels drets de les dones.
La memòria recent és el resultat de dos anys de feina intensa, durant els quals l’equip impulsor ha enregistrat 31 entrevistes personals de prop de dues hores cadascuna. El projecte es concreta ara en un llibre i un documental que volen preservar la veu d’una generació “rebel” que va fer de la lluita social una manera de viure.
Segons la Fundació Andreu Nin, l’objectiu és recuperar la memòria col·lectiva i posar en valor el compromís i el coratge de les persones que, des de diferents àmbits, van plantar cara a la repressió franquista i van contribuir a obrir el camí cap a les llibertats democràtiques.