Sis mesos de presó per a una dona que feia tractaments de podologia a Terrassa sense titulació

El jutjat penal 2 de Terrassa ha condemnat a sis mesos de presó una dona que feia tractaments de podologia sense la titulació pertinent per exercir a l'estat espanyol, segons ha informat el Consell General de Col·legis Oficials de Podòlegs d'Espanya. El jutjat condemna la dona per un delicte d'intrusisme professional, arran d'una denúncia presentada pel Col·legi de Podòlegs de Catalunya, que ha actuat com acusació particular en el cas. Segons la sentència, l'acusada feia tractaments a persones amb patologies als peus, fins i tot pacients amb diabetis; treia berrugues, feia cures amb bisturí i intervencions amb anestèsia local.
A més, "feia publicitat falsa de títols de podologia a les xarxes socials i ala seva web i oferia serveis reservats exclusivament a professionals sanitaris col·legiats", segons explica el Consell de Podòlegs.
La pena de presó queda suspesa durant dos anys, condicionada a que la condemnada no cometi cap nou delicte.
Davant d'aquest cas, el vocal del Consell General de Col·legis Oficials de Podòlegs i president del Col·legi de Podòlegs de Catalunya, Manel Pérez, ha destacat la importància d'aquesta resolució com a exemple de l'eficàcia de l'acció col·legial contra l'intrusisme. Pérez ha alertat que aquesta pràctica posa en risc la salut dels pacients i desprestigia la professió.
El Consell ha animat la ciutadania a verificar sempre la qualificació i col·legiació de cada professional abans de fer-se cap tractament.