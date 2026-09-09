El grup municipal del PSC de Terrassa reclama al govern encapçalat per Jordi Ballart la posada en marxa immediata de la nova zona de lliure circulació per a gossos projectada entre els barris de Sant Llorenç i les Arenes. Segons denuncien des de la formació socialista, el veïnat fa dos anys que espera l’execució d'un projecte que ja va ser aprovat el 2025 i que continua sense materialitzar-se.
La llicència i posterior construcció de la nova Residència i Centre de Dia per a persones amb discapacitat intel·lectual de la Fundació AMPANS va obligar a suprimir l'antic espai de lliure circulació que utilitzaven els propietaris de mascotes de la zona. Tot i que es va plantejar una ubicació alternativa per substituir l'anterior equipament, els veïns i veïnes d'aquests barris encara no disposen del servei habilitat.
Des del PSC assenyalen que l'actuació prevista no requereix una gran complexitat tècnica, ja que es tracta d'una intervenció senzilla que preveu la instal·lació d'una tanca perimetral, un banc i una font, sense necessitat de dur a terme grans moviments de terra.
En aquest sentit, el candidat socialista Javi García ha atribuït el retard a la gestió de l'executiu local:
"Un ajuntament ha de ser capaç de donar resposta als problemes del dia a dia dels barris. Els veïns i veïnes no demanen res extraordinari. Demanen que es compleixi allò que se’ls havia plantejat i que puguin recuperar un espai que utilitzaven habitualment."
García ha emfatitzat que l'estat actual dels tràmits "no és una qüestió de complexitat, és una qüestió de prioritats" per part del govern municipal.
Davant d'aquesta situació, la formació ha instat l'Ajuntament a accelerar els procediments administratius i d'obres necessaris per desencallar el projecte i restablir aquest espai d'esbarjo per a animals als barris de Sant Llorenç i les Arenes.