L’anècdota de Miki Núñez amb Xavi Hernández que va fer caure el seu "ego d'artista": “Ets el fill de la Pozo?”

Terrassa és una ciutat de més de 230.000 habitants, però, com repeteix sovint el cantant Miki Núñez, a la pràctica actua molts cops com “un poble” on tothom es coneix o té gent en comú. L'última prova d'aquesta teoria la va oferir el mateix artista durant una entrevista al pòdcast d'automoció Podcars, publicada el passat 9 de juliol, i un dels fragments de la qual s'ha convertit en un fenomen viral per les seves declaracions en to de broma.
Durant la conversa, Miki Núñez va recordar la seva primera trobada, tant surrealista com divertida, amb una altra de les grans figures públiques de la ciutat: l'exfutbolista i exentrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández. Els fets van tenir lloc a la gespa del Camp Nou, l'agost de 2022, just abans d'un partit benèfic entre el Barça i el Manchester City davant de 92.000 espectadors.
Un bany de realitat davant de 92.000 persones
Malgrat la magnitud de l'escenari, el moment culminant per al terrassenc no va ser l'actuació musical, sinó la salutació amb el llavors tècnic blaugrana. "Vaig cantar al Camp Nou, en el partit Manchester City-Barça, on Xavi Hernández, que és de Terrassa com jo, hi era com a entrenador. A mi en aquell moment la cançó ja em feia igual, cantar davant de 92.000 persones també", recorda el cantant sobre la prèvia de l'enfrontament.
La sorpresa va arribar quan Xavi es va adreçar a ell de la manera menys esperada: "Ets el fill de La Pozo?", va dir-li.
La "Pozo" (segon cognom de l'artista) no és altra que la mare d'en Miki, que havia estat la professora de Xavi Hernández durant la seva etapa escolar a Terrassa. Per a l'artista, aquella pregunta ho va canviar tot en qüestió de segons: "En comptes de preguntar-me 'Ets en Miki Núñez?', em va preguntar 'Ets el fill de La Pozo?'. I allà el meu ego d'artista, que el tenim així de gran, va caure en picat."
L'escena va acabar amb una salutació familiar que va deixar el cantant sense la reacció que esperava. "Em va dir: 'Fes-li un petó a la teva mare, i una abraçada', i jo pensant: 'Una foto, Xavi?'", conclou Núñez entre riures.