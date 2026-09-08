Terrassa ja té constructora per al primer tanatori públic d'animals de Catalunya

Funerària de Terrassa ha adjudicat la construcció del primer tanatori i crematori municipal per a animals de companyia de Catalunya a l’empresa M. I J. Gruas, d’Alguaire (el Segrià), per un import d’1.991.414,60 euros amb l’IVA inclòs. L’oferta guanyadora rebaixa un 9,47% el preu de sortida del concurs i deixa el cost de l’obra 208.314,33 euros per sota del que havia pressupostat la societat municipal.
L’empresa haurà de fer els treballs en vuit mesos, un termini que no comença a comptar fins a la data de l’acta de comprovació del replanteig, el tràmit que dona el tret de sortida efectiu a l’obra. Quan es va licitar el contracte, el calendari municipal situava l’inici dels treballs aquest setembre i l’acabament l’abril del 2027. La resolució d’adjudicació, del 2 de setembre, no fixa data d’inici i encara requereix l’empresa perquè formalitzi el contracte.
Al concurs s’hi van presentar vuit candidatures. La mesa de contractació les va admetre totes el 9 de juliol i l’endemà va obrir les propostes. La puntuació es repartia entre l’oferta econòmica, amb un màxim de 80 punts, i dos criteris ambientals de 10 punts cadascun: l’ús d’àrids reciclats en les bases dels paviments i la formació ambiental del cap d’obra. M. I J. Gruas va sumar els 100 punts possibles. La mesa va ratificar l’informe tècnic el 16 de juliol i l’empresa va lliurar la documentació requerida el 3 d’agost, amb la garantia definitiva constituïda mitjançant un certificat d’assegurança de caució. A banda d’aixecar l’edifici, l’adjudicatària haurà de subministrar i posar en marxa el forn d’incineració de residus orgànics d’origen animal, un sistema Eco Cendres, el mateix que ja funciona al crematori del complex, una solució més ecològica i eficient que les convencionals.
Un edifici al costat del cementiri
L’equipament s’aixecarà en una parcel·la situada fora del tancament est del Complex Funerari Municipal, al número 789 de la carretera de Montcada, amb accés propi i vistes cap a Torrebonica i la Mola. El projecte, redactat per la cooperativa ARQBAG, preveu uns 350 metres quadrats construïts distribuïts en tres volums i 6.000 metres quadrats d’urbanització exterior integrada en el recorregut de l’anella verda. Hi haurà una sala de cerimònies, un jardí de culte, columbaris exteriors per a les cendres i les zones de recepció, vestíbul i espera. L’edifici es construirà amb prefabricats de tàpia alleugerida, un material que millora el control higrotèrmic i que ha de permetre escurçar l’obra en almenys dos mesos, i incorporarà un mur Trombe a la façana sud com a sistema passiu de climatització.
Els plecs prohibeixen treballar el 31 d’octubre i l’1 de novembre de 2026 per no interferir en les visites de Tots Sants i obliguen a extremar la protecció de l’entorn, perquè el cementiri de Terrassa és bé cultural d’interès local.
Terrassa serà la primera ciutat catalana i la segona de l’Estat, després de Màlaga, amb un tanatori i crematori públic d’animals. Al cens hi ha més de 15.000 gossos, 6.000 gats i 52 fures.
Com un membre més de la família
El servei serà integral i anirà des de la recollida de l’animal fins a la gestió administrativa de la baixa del microxip identificatiu, i inclourà sales de vetlla, cerimònies de comiat, cremació individual o col·lectiva i el lliurament de les cendres en una urna. S’hi podran incinerar gossos, gats, fures, ocells, rosegadors i altres, sempre que les mides i el pes permetin cremar-los a les instal·lacions, preparades per a animals de fins a 150 quilograms. L’equipament incorporarà una mirada social, amb tarifes adaptades per a les famílies amb menys recursos econòmics.