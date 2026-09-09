Per alguns veïns de Terrassa esperar el transport públic s’ha convertit en una prova de resistència especialment durant els mesos més calorosos de l’any. Les queixes per la freqüència i la puntualitat de la línia 6, que connecta els barris de Can Roca i la Cogullada, s’acumulen des de fa mesos, però l’arribada de les altes temperatures ha agreujat la situació, transformant l’espera a les parades en un perill per a la salut dels veïns més vulnerables.
“He passat més de 80 minuts, sota el sol, esperant que passés l’autobús. Al final, decideixes caminar fins al teu destí, per no arribar tard”, lamenta la Isabel Miralles, veïna de 67 anys de la Cogullada que parla en nom de nombrosos residents d’aquest barri del sud de la ciutat. La Isabel exposa la contradicció de les polítiques de mobilitat actuals: “Em sembla incoherent que, per una banda, ens demanin que utilitzem el transport públic i, després, no donin cap facilitat per fer-ho”.
Segons explica la veïna, davant els retards, molts usuaris optaven per fer el trajecte a peu fins a la rambla d’Ègara per buscar altres línies alternatives, una opció que l'estiu es fa inviable per la calor extrema. “Després d’esperar-me una hora i mitja, i acabar marxant a peu, agafes un cop de calor. He passat la resta del dia amb tovalloles fredes i marejada”, explica la veïna, que adverteix de l’impacte social d'aquesta situació: “Al final, sobretot la gent gran, decidim sortir de casa només si és estrictament necessari, i no ens poden aïllar així".
Menys freqüència i parades que fan d'efecte "forn"
Actualment, la línia 6 disposa d'uns dels intervals de pas més baixos de la ciutat: de 2 a 3 autobusos per hora els dies feiners, i entre un i dos, els dissabtes i festius. Una freqüència anormalment baixa per una línia que passa per algunes de les vies més importants de la ciutat, com la rambla d'Ègara, el passeig de Vint-i-dos de juliol o l'avinguda de Jaume I. Conscients de la dificultat d'incrementar la flota a curt termini, des del col·lectiu veïnal reclamen com a mesura immediata que s’actualitzi la informació dels horaris reals a les parades per evitar esperes a cegues.
A més de la freqüència, l'altre gran punt crític és el disseny i el condicionament de les mateixes parades. “Hi ha parades que només compten amb un element informatiu vertical, i es troben a ple sol, sense opcions d’ombra. Però és que a les parades que hi ha el sostre de vidre transparent, l’escalfor dels raigs de sol continua sent forta”, denuncia la Isabel, que demana solucions urgents a l'Ajuntament: “Que canviïn els sostres, que posin nebulitzadors, però calen mesures per solucionar això, sobretot, perquè cada vegada fa més calor”.
De fet, el debat al voltant de la climatització de les parades va arribar al Ple municipal el passat mes de juny de la mà del PSC Terrassa, que va presentar una proposta per instal·lar marquesines a totes les parades exposades al sol i desenvolupar un programa d'eixos frescos. “Ara cal fer un pas més i adaptar la ciutat al dia a dia”, sostenen des del grup socialista, reivindicant que “esperar l'autobús no hauria de significar aguantar el sol i la calor”.
La problemàtica amb els retards de l'L6 no es limita a la Cogullada. Al nord de la ciutat, els veïns de Sant Pere Nord també pateixen alteracions en el servei des de fa un any i mig. El motiu principal són les incidències relacionades amb el col·lector del carrer Ample —detectades inicialment el juliol de 2024 i el març de 2025—, que van obligar a restringir el trànsit i a desviar el recorregut de la línia entre els carrers del Doctor Ferran i de Girona per motius de seguretat, generant desviaments i desajustos horaris de manera continuada.
Per la seva banda, l’Ajuntament de Terrassa reconeix les incidències que pateix la línia. En declaracions al Diari de Terrassa, fonts municipals admeten que han “detectat que aquesta línia s'ha vist afectada per les obres executades al carrer Ample”, un factor que “ha causat alguns retards”. Així mateix, assenyalen que durant la temporada d'estiu la situació “s'ha vist agreujada per l'execució d'altres obres més petites a la ciutat”. Des del consistori asseguren que actualment s’està “analitzant la problemàtica per aplicar alguna mesura correctora” que permeti restablir la regularitat del servei.