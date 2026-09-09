Creu Roja habilita un alberg d’emergència per la tempesta on passen la nit 18 persones

Creu Roja va activar aquest dimarts a la nit diversos dispositius d’emergència a Cerdanyola, Sabadell, Terrassa i Ripollet davant de l’episodi de pluges intenses previst al Vallès Occidental. A Terrassa, l’entitat va habilitar un alberg d’emergència on han passat la nit 18 persones, en una actuació extraordinària vinculada a l’avís del pla INUNCAT.
En total, Creu Roja ha mobilitzat una trentena de persones, entre voluntariat i personal tècnic, per donar resposta a les possibles incidències derivades de l’episodi meteorològic. El dispositiu s'ha activat de manera preventiva davant les previsions d’una jornada d’alta complexitat meteorològica i després que l’Ajuntament de Terrassa activés el Pla d’Emergència Municipal en fase d’Alerta. Finalment, però, l’episodi ha tingut una afectació menor de la prevista a la ciutat. A Terrassa s'han registrat entre 12 i 18 litres per metre quadrat, en funció del punt de mesurament, concentrats principalment en aproximadament mitja hora, durant les 7 del matí.
Malgrat la menor intensitat final de les precipitacions, el dispositiu de Creu Roja s'ha mantingut preparat per intervenir davant de qualsevol eventualitat. L’activació de l’alberg ha permès garantir un espai d’allotjament durant la nit per a les 18 persones ateses. L’episodi havia comportat també mesures extraordinàries per part de les administracions, com ara la restricció de la mobilitat i la suspensió de l’activitat lectiva al conjunt del Vallès Occidental i diverses altres comarques catalanes, arran del risc de pluges intenses.