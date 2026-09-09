La pujada de l’atur a l'agost s’estén a gairebé tots els col·lectius a Terrassa

L'augment de l'atur a l'agost a Terrassa va ser pràcticament generalitzat. La desocupació va incrementar-se en gairebé tots els col·lectius, amb només alguna petita excepció. Així ho recull l'últim informe mensual del Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat.
L'agost és un mes en què el nombre de terrassencs sense feina acostuma a créixer i sol fer-ho de forma bastant transversal. Enguany, la pujada ha afectat tant homes com dones, joves i majors de 45 anys i egarencs amb nacionalitat espanyola i estrangera. La intensitat, però, ha estat diferent segons el col·lectiu.
El nombre de desocupats egarencs d'entre 16 i 29 anys ha augmentat un 8,89%, passant de 1.484 persones sense feina al juliol a 1.616 a l'agost, 132 més. Entre els terrassencs de més de 45 anys, en canvi, l’increment ha estat molt més moderat: un 1,41%, amb 92 desocupats més que un mes abans, fins als 6.603.
Les diferències també han estat importants entre homes i dones. La població masculina desocupada ha crescut en 235 persones i un 5,26% mentre que la femenina ho ha fet en 182 persones i un 2,69%. Tot i això, les dones continuen representant la major part de les persones aturades a la ciutat, amb 6.937 davant dels 4.699 homes.
La desocupació ha augmentat en totes les ocupacions, excepte entre els directors i gerents. Especialment destacada ha estat la pujada percentual en el cas dels professionals científics i intel·lectuals, amb un increment del 19,63%, fins als 914.
Pel que fa al nivell d'instrucció, l'únic grup que ha reduït el nombre d'aturats ha estat el d'altres estudis postsecundaris, amb un descens d'un 11,76%, i ara són 15. Els universitaris de primer cicle han augmentat un 20,28%, fins als 172, i els de segon cicle, un 21,74%, fins als 924.
L'atur entre els estrangers també ha crescut, amb 85 desocupats més (+3,49%), fins a arribar als 2.523. La pujada, però, es concentra en els homes, amb un increment del 8,70%, mentre que entre les dones ha baixat lleugerament, un 0,07%.
Entre la població estrangera, l’atur ha crescut tant entre els joves, amb un augment del 10,29%, com entre els majors de 45 anys, amb un 1,16% més.