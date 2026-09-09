El temporal a Terrassa, EN DIRECTE: Protecció Civil aixeca les restriccions de mobilitat per les pluges

El Servei Meteorològic de Catalunya ha reduït el nivell d'alerta per pluja al Vallès Occidental, passat de vermell a taronja, gràcies a la treva que han donat les precipitacions durant les últimes hores. El temporal havia començat amb molta força a primera hora del matí a Terrassa, on l'estació de Can Poal ha registrat moments de màxima intensitat amb fins a 4,2 litres en només un minut i un acumuat de 17,2 mm a dos quarts de deu. Tot i la millora de les condicions i l'aturada de l'aigua a la ciutat, caldrà veure si Protecció Civil manté les restriccions i l'alerta vermella preventiva que té activada fins a les cinc de la tarda.