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El temporal a Terrassa, EN DIRECTE: Protecció Civil aixeca les restriccions de mobilitat per les pluges

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ARA A PORTADA

Publicat el 09 de setembre de 2026 a les 12:07
Actualitzat el 09 de setembre de 2026 a les 13:50

El canvi radical de temps ha despertat Terrassa i bona part del país amb un fort aparell elèctric i precipitacions intenses que posen fi a la calor estival. La violència del front que creua el litoral i prelitoral central ha obligat la Generalitat a prendre mesures dràstiques en cinc comarques, inclòs el Vallès Occidental, on s'han après les lliçons de la mobilitat preventiva: l'activitat escolar ha quedat completament suspesa per a la jornada d'avui i es recomana prioritzar el teletreball. Amb el Pla Inuncat en fase d'alerta i avisos per pluges que podrien ser torrencials entre el Foix i el Besòs.

13:42H

El Govern aixeca les restriccions de mobilitat i reactiva la sanitat no urgent al Vallès Occidental

La Generalitat ha decidit flexibilitzar les mesures d'emergència i ha aixecat la prohibició de mobilitat així com la suspensió de l'activitat sanitària no urgent a Terrassa i a la resta de comarques afectades pel temporal. Tot i la millora de la situació meteorològica, Protecció Civil ha confirmat que la resta de restriccions —com la suspensió de les classes a escoles i universitats— es mantindran en vigor fins a les 17 hores, ja que no hi ha temps material per reorganitzar el curs lectiu durant la tarda d'avui. La població de la zona rebrà una alerta als seus telèfons mòbils per informar oficialment d'aquests canvis.



12:41H

El Meteocat rebaixa l'avís de vermell a taronja a Terrassa i al Vallès després d'un matí de precipitacions torrencials

El Servei Meteorològic de Catalunya ha reduït el nivell d'alerta per pluja al Vallès Occidental, passat de vermell a taronja, gràcies a la treva que han donat les precipitacions durant les últimes hores. El temporal havia començat amb molta força a primera hora del matí a Terrassa, on l'estació de Can Poal ha registrat moments de màxima intensitat amb fins a 4,2 litres en només un minut i un acumuat de 17,2 mm a dos quarts de deu. Tot i la millora de les condicions i l'aturada de l'aigua a la ciutat, caldrà veure si Protecció Civil manté les restriccions i l'alerta vermella preventiva que té activada fins a les cinc de la tarda.



12:18H

L'Agència Tributàriatanca l'oficina de Terrassa i suspèn l'atenció presencial per l'alerta de pluja

Les restriccions de mobilitat imposades per Protecció Civil davant el risc d'inundacions pel pla Inuncat afecten directament els serveis públics de la ciutat. L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha anunciat que la seva oficina territorial de Terrassa —igual que la de Sabadell i altres punts de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès— romandrà tancada durant tota la jornada. L'organisme reprogramarà totes les visites d'usuaris que tenien cita prèvia assignada per a avui i mantindrà l'atenció exclusivament per via telemàtica, a través del 012, el telèfon d'atenció directa o la seva seu electrònica.

 



12:07H

El temporal de pluja deixa prop d'una trentena de trucades al 112 des del Vallès Occidental però cap incident greu

L'episodi de pluges d'aquest matí s'ha resolt sense grans afectacions a Terrassa ni al conjunt de la comarca. Tot i que el Vallès Occidental ha estat la comarca des d'on més trucades s'han fet al 112 (amb un total de 29 alertes, la majoria informatives), la feina dels Bombers s'ha concentrat principalment a la Regió Metropolitana Sud. En total, els efectius d'emergència han atès 18 avisos a tot Catalunya entre les sis i les nou del matí —cap d'ells de gravetat—, localitzats majoritàriament al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf, mentre que a l'àrea egarenca la situació s'ha mantingut tranquil·la i sota control.



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