El PSC reivindica el paper de la construcció per afrontar la manca d’habitatge a Terrassa

El PSC de Terrassa ha refermat el seu compromís amb la indústria de la construcció i amb la necessitat d’impulsar polítiques que contribueixin a augmentar l’oferta d’habitatge a la ciutat. Ho ha fet en una trobada amb representants del Gremi de la Construcció del Vallès, en què ambdues parts han compartit reflexions sobre els principals reptes que afronta actualment Terrassa en matèria residencial i econòmica.
Durant la reunió, els socialistes han posat sobre la taula la problemàtica de l’accés a l’habitatge, una qüestió que consideren prioritària i que, asseguren, requereix la implicació de tots els agents vinculats al sector. En aquest sentit, han destacat el paper que desenvolupa el Gremi de la Construcció del Vallès com a actor clau per incrementar el parc residencial i contribuir al desenvolupament econòmic i social de la ciutat.
Una de les principals conclusions de la trobada ha estat la necessitat de garantir un marc d’estabilitat i seguretat jurídica que permeti a les empreses i professionals de la construcció desenvolupar la seva activitat amb confiança i previsibilitat.
El candidat socialista a l’alcaldia de Terrassa, Javi García, ha defensat que cal una actuació més decidida per part del govern municipal per fer front a la situació de l’habitatge. Segons García, és necessari agilitzar els tràmits administratius i reduir els terminis de concessió de llicències urbanístiques, així com millorar l’organització interna de l’Ajuntament.
“Per afrontar amb garanties la problemàtica de l’habitatge cal una major determinació per part de l’Ajuntament i del govern municipal”, ha afirmat el dirigent socialista.
El PSC també ha insistit en la necessitat que l’administració local actuï com un element facilitador de l’activitat econòmica i empresarial. En aquesta línia, els socialistes consideren que l’Ajuntament ha d’acompanyar el sector constructor i evitar traves burocràtiques que puguin dificultar el desenvolupament d’una activitat que consideren estratègica tant per garantir l’accés a l’habitatge com per impulsar el progrés de la ciutat.
La reunió s’emmarca en la ronda de contactes que el PSC està mantenint amb diferents agents econòmics i socials de Terrassa per conèixer de primera mà les seves necessitats i plantejaments de futur.