Terrassa reclama recuperar la línia perduda a Roc Alabern

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha tornat a reclamar al Departament d’Educació de la Generalitat que reconsideri la supressió d’una línia d’I3 a l’escola Roc Alabern. Ho ha fet aquest dimecres durant la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental, celebrada al Consell Comarcal i centrada en les necessitats i reptes del sistema educatiu català.
En la reunió, presidida pel president del Consell Comarcal, Xavier Garcés, i amb la participació de representants del Departament d’Educació i la directora dels Serveis Territorials, Montserrat Capdevila, Ballart ha defensat que es busquin alternatives a la retirada de la línia, especialment tenint en compte que el Roc Alabern és un centre catalogat de màxima complexitat i que en els darrers cursos ha registrat una elevada matrícula viva.
L’alcalde ha plantejat que la reducció de la natalitat podria aprofitar-se per disminuir les ràtios a les aules en lloc d’eliminar grups, una proposta que també comparteixen les famílies i la comunitat educativa del centre. Durant la seva intervenció, Ballart ha remarcat el compromís dels ajuntaments amb l’educació pública i ha recordat algunes inversions municipals recents, com els 2,2 milions d’euros destinats al nou institut-escola Sala i Badrinas o les actuacions per millorar el confort climàtic dels centres educatius.
“Quan es deixa morir una escola, es deixa morir un barri”
Paral·lelament, la comunitat educativa del Roc Alabern ha fet públic un manifest en què expressa la seva preocupació per les conseqüències que pot tenir la pèrdua de la línia d’I3. El document alerta que les escoles públiques són molt més que equipaments educatius i les defineix com a espais de convivència, cohesió social i igualtat d’oportunitats.
Segons el centre, la supressió d’una línia no només implica una reducció de places escolars, sinó que també genera incertesa entre les famílies i pot afeblir progressivament l’atractiu i la vitalitat de l’escola. “Quan es deixa morir una escola pública, no només es perd una aula. Es perd una eina de cohesió social, un espai de convivència i una part del futur compartit que hem construït entre tots”, assenyala el text.
El manifest defensa que la davallada demogràfica hauria de servir per reforçar l’escola pública mitjançant la reducció de ràtios i una millor atenció educativa, en lloc de justificar el tancament de grups.
Convocada una concentració de protesta
La Plataforma d’AFA de l’Escola Pública de Terrassa, La Pepeta, també s’ha mobilitzat contra la decisió. L’entitat ha convocat una concentració de protesta aquest dijous, 4 de juny, a les 17.15 hores, coincidint amb la celebració del Consell Escolar Municipal. La protesta tindrà lloc al carrer Pare Font, 152, davant de l’Escola Sagrat Cor, al Segle XX. Els organitzadors consideren que “no es pot celebrar un Consell Escolar Municipal amb normalitat mentre es continua retallant l’escola pública” i reclamen una rectificació de la decisió adoptada pel Departament d’Educació.
La mobilització pretén reunir famílies, docents i representants de la comunitat educativa per exigir més recursos per a l’escola pública i rebutjar la supressió de línies educatives als centres de la ciutat.