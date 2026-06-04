“No té cap sentit”: solidaritat amb l’escola Roc Alabern

La concentració convocada aquest dijous per la Plataforma d’AFA d’Escoles Públiques de Terrassa, la Pepeta, ha aplegat desenes de persones protestant pel tancament sobtat d’una línia a l’escola Roc Alabern. Sota el lema “Visca l’escola pública”, la plataforma s'ha reunit al davant de l’escola Sagrat Cor de Jesús, punt en el qual es desenvolupava el darrer Consell Escolar Municipal del curs.
“Mentre retallen línies a la pública, el Roc Alabren no abaixarà ràtios”, ha assenyalat Tiago Ferreira, portaveu de la Pepeta, criticant la postura del Departament d’Educació. “Als municipis on es retallen línies, estan reduint l’oferta escolar i reduint la dotació de professionals”, ha afegit.
La proposta de la preinscripció escolar va dibuixar un escenari en el qual es reduia un grup a l’Institut Mont Perdut, fet que es va revocar amb la forta demanda al centre. “De cop i volta surten amb la reducció al Roc Alabern, una escola puntal pel seu barri. No té cap sentit”, ha exclamat Anna Salve, portaveu també de la Pepeta.