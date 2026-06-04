Imad Hablili, el jugador sancionat amb 60 partits: "L'àrbitre menteix. És ell qui em va agredir a mi"

Continua la polèmica arran del partit de tornada de la primera eliminatòria de la promoció d'ascens a Segona Catalana entre l'Unificació Santa Perpètua i el CD Can Parellada disputat dissabte al municipal de Santa Perpètua de Mogoda. El duel, que suposava l'eliminació del conjunt terrassenc de la promoció d'ascens a Segona Catalana, va acabar amb denúncies creuades davant els Mossos d'Esquadra. Tant el futbolista del Can Parellada que ha estat sancionat amb 60 partits, el càstig més gran de tota la història del futbol català, Imad Hablili, com l'àrbitre del partit, el maresmenc de 23 anys Mohammed El Boukrioui, ofereixen versions contraposades sobre el que va passar al vestidor arbitral una vegada que el col·legiat donés el partit per acabat al minut 51 a Santa Perpètua de Mogoda.
Més enllà de l'acta arbitral, l'enfrontament entre el futbolista del Can Parellada i l'àrbitre va acabar a comissaria. Tots dos van anar a urgències i els van fer un part de lesions que van aportar posteriorment a l'hora de presentar una denúncia als Mossos.
Hablili, de 25 anys, ha estat castigat per agredir a l'àrbitre i els seus dos assistents. Li han imposat 20 partits de sanció per agredir a cadascun dels membres de la tripleta arbitral. Segons explica el col·legiat del partit, Mohammed El Boukrioui, Hablili va accedir al vestidor amb el partit acabat i el va agredir.
La versió del futbolista
Al minut 51, just després que els locals anotessin el 3 a 0, el col·legiat va apropar-se a la banqueta terrassenca i va començar a repartir targetes grogues i vermelles. Imad Hablili assegura que l'àrbitre el va insultar fins a dues vegades "en marroquí". Hablili assegura també que va ser el col·legiat qui el va agredir a ell. "L'àrbitre ens va insultar greument poc abans de donar el partit per finalitzat i em va expulsar. Posteriorment, vaig anar a parlar amb l'àrbitre per demanar-li respecte. El meu germà és àrbitre i mai no se m'acudiria pegar a un àrbitre. Porto 15 anys jugant a futbol i mai he generat cap mena de polèmica. Un cop dins el vestidor, l'àrbitre va repetir l'insult i es va encarar amb mi. Quan van intervenir els dos assistents, va aprofitar per clavar-me un cop de puny a la cara. Va impactar a la part posterior de la cara i en el coll. Jo no el vaig agredir en cap moment. És rotundament fals que el pegués, com explica ell. Tant ell com els seus dos auxiliars sí que em van colpejar a mi. Fins i tot em van donar un cop al cap amb un banderí. Eren tres contra mi. Em vaig limitar a defensar-me, però en cap moment els vaig pegar. Posteriorment, vaig anar als Mossos amb el part de les lesions i el vaig denunciar", explica.
El presumpte agressor, el davanter del Can Parellada Imad Hablili, nega rotundament la versió arbitral i confia que la situació s'aclareixi. "Quan ens discutíem amb els àrbitres va arribar la policia. Ens va separar i em van dir que marxés cap a casa. Gairebé havia oblidat el tema. Fins que dijous, surto a treballar i un amic m'atura pel carrer i em diu que m'havien caigut 60 partits. Vaig 'flipar". No puc permetre que això quedi aquí, perquè és mentida. Jo no he fet res". I rebla: "El futbol és la meva passió. M'han caigut 60 partits per no fer res. És a mi a qui han insultat i agredit. Sento una gran impotència".
La versió de l'àrbitre
La versió del col·legiat del partit, el maresmenc Mohammed El Boukrioui, difereix completament de la del futbolista del Can Parellada. "Cinc minuts després de la finalització del partit, els jugadors Imad Hablili i Ilias Aatar van entrar violentament al vestidor arbitral. Imad em va insultar i em va dir "sortim fora que et rebento". Imad em va donar un cop de puny a la galta i Ilias va llançar dues puntades de peu, una cap al delegat i una altra cap a mi. El delegat federatiu els va fer fora".
L'àrbitre nega que insultés a Hablikli ni a cap altre futbolista. "No el vaig insultar en cap moment. No ho he fet mai ni ho faré mai. De fet, va ser el seu company qui li va dir que l'havia insultat. És mentida".
Assegura l'àrbitre que "els senyors del Can Parellada es contradiuen. No tenen cap credibilitat. Jo no vaig tocar ningú i els meus companys tampoc. No he rebut cap disculpa per part seva. Tampoc no l'espero".