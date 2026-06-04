Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas Terrassa són infants i joves

La pobresa continua tenint un fort impacte sobre les noves generacions. Durant el 2025, el 44% de les persones acompanyades per Càritas Diocesana de Terrassa van ser infants i joves menors de 30 anys. Així ho recull la memòria anual presentada per l'entitat, evidenciant com les situacions de vulnerabilitat afecten de ple moltes famílies de la ciutat i del Vallès. L'organització alerta també de la cronificació de problemes com la dificultat d'accés a l'habitatge i la precarietat laboral. Segons l'informe, una de cada tres famílies ateses viu en règim de relloguer, sovint en condicions d'inestabilitat i sense garanties legals suficients. na dada que
La realitat de moltes llars es tradueix en trajectòries vitals marcades per la manca d'oportunitats. Per això, Càritas posa l'accent en projectes d'acompanyament educatiu i social que busquen trencar la transmissió intergeneracional de la pobresa. És el cas de l'Amira i el seu germà Wael, participants del projecte de reforç educatiu Aula Jove. "Va ser la primera vegada que algú em va escoltar i em va explicar com podia fer realitat el meu somni", explica l'Amira. Actualment estudia a la universitat mentre treballa, i el seu germà ha iniciat estudis d'infermeria.
L'entitat assenyala que disposar d'una feina tampoc garanteix sortir de la vulnerabilitat. De fet, el 21% de les persones ateses durant el 2025 tenien ocupació, una dada que reflecteix l'existència creixent de treballadors pobres que, malgrat tenir ingressos, no poden cobrir adequadament les seves necessitats bàsiques.
L'habitatge continua sent el principal factor de risc social detectat per Càritas. El relloguer és la fórmula residencial més habitual entre les persones acompanyades, una situació que genera inseguretat i dificulta l'estabilitat familiar. "Intentem aturar processos de pèrdua d'habitatge i acompanyem les persones. És una realitat molt dura", explica la Felisa, voluntària de l'entitat.
Durant el 2025, Càritas Diocesana de Terrassa va acompanyar un total de 14.210 persones, distribuïdes en 6.226 llars. Aquesta tasca es va desenvolupar, diu l'organització, gràcies a una extensa xarxa comunitària formada per més de 700 voluntaris que participen en programes d'acollida, necessitats bàsiques, infància i família, inserció sociolaboral, habitatge, salut i gent gran.
Precisament, la força d'aquesta xarxa és el principal missatge que l'entitat ha volgut destacar en la memòria. "La nostra tasca és escoltar, acollir, estimar i acompanyar sense jutjar. I, tot i que no és fàcil, rebem molt més del que donem", afirma en Pere, voluntari de Càritas.
La memòria de 2025 també coincideix amb dues efemèrides destacades per a l'entitat: els 30 anys del Centre SARA, dedicat a l'acompanyament de persones en situacions de gran vulnerabilitat, i els 10 anys d'APASOMI, l'empresa d'inserció laboral de Càritas que treballa per generar oportunitats d'ocupació per a persones amb especials dificultats d'accés al mercat laboral.