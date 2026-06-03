Un equip terrassenc fa història al Mundial de Robòtica

L'equip terrassenc TempVEX, de l'Escola Vedruna Vall, ha escrit una pàgina destacada en la història de la robòtica educativa estatal. El conjunt va aconseguir classificar-se per a les eliminatòries del VEX Robotics World Championship, celebrat a Saint Louis (Estats Units), una fita que el converteix en el primer equip espanyol que arriba a aquesta fase de la competició més prestigiosa del món en aquesta disciplina.
"Érem 860 equips a la nostra categoria. Tot era molt gran i l'escenari era espectacular", recorda el capità de l'equip, Quim Canales. La cita reunia participants de més de seixanta països d'arreu del món, amb una notable presència d'equips dels Estats Units i de la Xina. Malgrat el nivell elevadíssim, els terrassencs van demostrar que podien competir de tu a tu amb els millors. De fet, TempVEX no va ser l'únic conjunt terrassenc, fins i tot, no va ser l'únic del Verduna Vall: VEKSUNE i Sweet Bubbles van completar la tripleta de representants estatals.
TempVEX, format pel mateix Quim, l'Èric, el Pol, el Pol, en Lluís i en Marc, va sumar nou victòries i només tres derrotes, uns resultats que li van permetre acabar en la vint-i-dosena posició de la divisió més exigent del campionat, formada per 87 equips. Aquesta marca els va obrir les portes de la fase d'aliances, un sistema en què els equips millor classificats seleccionen els seus companys per disputar les eliminatòries. Els terrassencs van aconseguir entrar-hi com a quinzena aliança, juntament amb l'equip nord-americà Dejavú, de Carolina del Nord.
"L'objectiu que ens havíem marcat era arribar a les eliminatòries, i el vam complir", destaca Canales. El sorteig, però, no va ser favorable. La seva aliança es va enfrontar a la segona millor del torneig en una eliminatòria a partit únic. Tot i la derrota, la satisfacció era màxima. "Som el primer equip espanyol en disputar unes eliminatòries d'un Mundial de Robòtica, i també un dels pocs equips europeus que ho ha aconseguit", remarca el capità.
Canales atribueix bona part de l'èxit a l'estratègia de l'equip. Més enllà del rendiment tècnic del robot, la comunicació amb altres participants va ser clau. "Abans de cada partida anàvem a parlar amb els equips amb qui jugàvem per acordar estratègies", explica. I no s'oblida del paper del pilot del robot, Lluís, que va ser determinant durant la competició. "Ho va fer molt i molt bé", assegura.
L'experiència acumulada en tornejos internacionals previs, com la participació a la Xina, també va ajudar els terrassencs a afrontar el repte amb confiança. "El nivell ens va impressionar, però ja havíem vist equips molt forts i vam poder competir molt bé", afirma.
Mirant cap a la nova temporada
Lluny de conformar-se amb els resultats obtinguts, TempVEX ja treballa en la pròxima temporada. El nou repte, presentat pels organitzadors coincidint amb la celebració del Mundial, porta per nom "Override" i planteja un escenari completament diferent al de l'aquest any. Les noves normes obligaran els equips a dissenyar robots més grans, capaços d'estendre's fins a un metre vint d'alçada, amb l'objectiu de construir estructures i torres amb diferents peces de joc.
"Ens agradaria repetir una experiència com la que vam viure a la Xina i continuar competint amb alguns dels millors equips del món", assenyala Canales. Per fer-ho possible, TempVEX continua buscant col·laboradors que els ajudin a mantenir viu un projecte que ja ha situat Terrassa en el mapa mundial de la robòtica educativa.