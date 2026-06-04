Terrassa reforçarà la vigilància aquest estiu amb un dispositiu nocturn especial

L'Ajuntament activarà entre el 19 de juny i el 13 de setembre un dispositiu especial de vigilància nocturna per reforçar la convivència i la seguretat als espais públics durant els mesos d'estiu. El Pla Operatiu Nocturn d'Estiu 2026 concentrarà els recursos policials en aquells punts de la ciutat on habitualment es registren més incidències relacionades amb sorolls, consum d'alcohol a la via pública, conductes incíviques o problemes de convivència.
El regidor de Seguretat, Xavier Cardona, ha explicat que el pla respon a l'increment de l'activitat als carrers durant l'estiu. "No es tracta només d'intervenir quan hi ha un problema, sinó d'arribar abans, detectar millor i actuar de forma més eficaç", ha assenyalat.
El dispositiu no comportarà un augment d'efectius policials, sinó una reorganització dels recursos existents. "El que fem és focalitzar els operatius i els efectius disponibles per fer una tasca més preventiva i garantir la convivència a l'espai públic", ha aclarit Cardona.
L’intendent de la Policia Municipal, Daniel Guillem ha explicat aquest dijous durant la presentació del pla que algunes unitats que habitualment desenvolupen tasques específiques durant el curs, com les xerrades educatives als centres escolars, deixaran temporalment aquesta activitat i s’incorporaran als serveis de vigilància territorial. També es redistribuiran efectius de les unitats de policia de barri, que durant l’estiu reduiran algunes tasques planificades per destinar més agents als torns de tarda i nit, quan es concentra una major activitat a l’espai públic.
La vigilància es reforçarà en diversos espais dels diferents districtes de la ciutat, entre els quals hi ha la plaça de la Bòbila Segués, el Parc dels Catalans, la plaça Rosa Parks, el Parc de Gernika, la plaça Frederica Montseny, la plaça de Can Palet, la plaça de les Josefines, la plaça de la Cultura, la plaça Primer de Maig o les places interiors de Sant Llorenç, entre d'altres. L'Ajuntament remarca que la planificació es podrà adaptar en funció de les incidències que es detectin.
El pla també contempla controls de trànsit i de seguretat viària en zones de retorn de l'oci nocturn i en punts amb elevada intensitat de mobilitat, especialment durant dates assenyalades com la revetlla de Sant Joan, les festes majors de barri i la Festa Major de Terrassa.
Una altra de les línies d'actuació serà la seguretat en els desplaçaments nocturns i la prevenció de les violències sexuals. En aquest sentit, es mantindran els itineraris recomanats impulsats conjuntament per la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra, així com mesures ja implantades com la parada a demanda al bus nocturn, el "botó lila" i els punts liles durant les festes populars.
Sis locals clausurats
Daniel Guillem ha fet balanç de la feina desenvolupada durant l'últim any per l'equip municipal que supervisa l'activitat dels establiments d'oci nocturn. Segons ha detallat, aquest grup de treball, integrat per diversos serveis municipals, ha permès clausurar, suspendre o precintar sis establiments que acumulaven incompliments administratius o generaven problemes de convivència.
Actualment, tres d'aquests locals continuen tancats, mentre que els altres tres han pogut reprendre l'activitat després de corregir les deficiències detectades. Entre les irregularitats detectades hi havia excessos de soroll, incompliments dels horaris de tancament o activitats que no es corresponien amb la llicència autoritzada. Guillem ha assegurat que les actuacions realitzades han contribuït a reduir les incidències i a millorar la convivència en diversos punts de la ciutat.
"Cuidem la nit"
El dispositiu anirà acompanyat de la campanya de sensibilització "Cuidem la nit", integrada dins de la iniciativa municipal "Cuidem Terrassa". L'objectiu és apel·lar a la corresponsabilitat ciutadana perquè l'augment de l'activitat nocturna durant l'estiu sigui compatible amb el descans veïnal i el respecte a l'espai públic.
"Terrassa vol espais d'oci responsables, segurs i compatibles amb la convivència", ha afirmat Cardona, que ha defensat la necessitat de combinar la prevenció, la vigilància i la implicació ciutadana per mantenir la qualitat de vida als barris durant els mesos de més activitat al carrer.