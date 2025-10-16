El restaurant 73 Finestres guanya el premi a Millor Restaurant Revelació 2025

El restaurant 73 Finestres, ubicat a El Vapor de Prodis, ha estat escollit com a Millor Restaurant Revelació 2025 pel públic en la iniciativa gastronòmica impulsada per @comer_terrassa. El reconeixement, fruit de les votacions populars, posa en valor tant la qualitat culinària del projecte com la seva dimensió social i inclusiva.
El divendres 17 d’octubre, a les 18 hores, tindrà lloc l’acte de lliurament del guardó al mateix restaurant, en un esdeveniment obert a la comunitat i al teixit social de la ciutat. Durant l’acte es reconeixerà la tasca de tot l’equip i s’explicaran les raons d’un premi que consolida 73 Finestres com un referent local d’hostaleria amb valors.
L’equip del restaurant està format per professionals procedents dels centres de formació de Prodis i per persones amb discapacitat intel·lectual, que treballen conjuntament en un model que combina formació, inclusió i excel·lència gastronòmica. La seva proposta es basa en productes de proximitat i de temporada, amb un servei atent i proper, fidel al concepte d’“escolta d’hoteleria” que defineix el projecte.
Des de la seva obertura, 73 Finestres ha destacat per convertir la gastronomia en un espai d’oportunitats i creixement personal. Aquest premi, expliquen des de Prodis, “no només reconeix el present, sinó cinc anys de trajectòria, esforç i convicció que la cuina pot ser també un instrument de responsabilitat social i transformació comunitària”.