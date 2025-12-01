Terrassa activa la ZBE: "Ara ja és a moltes ciutats, m’he venut el cotxe vell"

Terrassa s'ha llevat aquest dilluns 1 de desembre amb una nova realitat invisible. Les càmeres situades dins el perímetre de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) han deixat de ser simples espectadores. Tot i que l'ambient al carrer era el de qualsevol altre matí feiner, la posada en marxa del règim sancionador de la ZBE ja és una realitat. De moment, abarca els carrers dins del passeig del Vint-i-dos de Juliol, el Parc de Vallparadís, les carreteres de Montcada i Martorell i els carrers de Faraday i Josep Trueta.
El 9 de desembre entrarà en vigor l’ampliació fins a l’Avinguda d’Àngel Sallent i el carrer Santa Maria de Mazzarello.
L'Ajuntament porta fent campanya informativa des del 3 de novembre, i el sistema ha estat funcionant sense multar des del maig, però encara hi ha qui no hi comptava, o hi comptava a mitges. Mario González, comercial de professió, admetia la seva sorpresa aquest migdia: "Soc comercial, per tant estic al dia, i fins i tot vaig vendre el cotxe vell perquè sabia que la ZBE estava a punt de posar-se en marxa i que no podria entrar al centre ni a molts altres llocs. Però, la veritat, em pensava que començava l'1 de gener". "Abans era que no podíem anar a Barcelona, però ara ja és a moltes ciutats", explicava.
El sistema de atorga 24 dies laborables anuals d'accés lliure a tothom, sense necessitat de tràmit previ. Com que al desembre no queden 24 dies laborables, ningú rebrà una multa aquest 2025. El mateix passarà al gener, que només té 20 dies laborables. Per tant, les primeres multes reals no arribaran a les bústies fins el febrer de 2026. Fonts municipals han confirmat aquest dilluns que les primeres setmanes "s'enviaran cartes als vehicles sense etiqueta detectats per informar-los".
A més, tothom qui ho vulgui pot accedir a la pàgina web de la ZBE (zbe.cat) per consultar els dies pendents que té per consumir en qualsevol moment de l'any. Des de que l'Ajuntament de Terrassa va engegar la campanya informativa de la zona de baixes emissions han rebut unes 200 consultes.
En Ramon, veí de Ca n'Aurell, es mostrava informat, però empàtic amb els dubtes aliens: "Vaig anar a la reunió informativa i els veïns i la gent amb aparcament sé que poden entrar i si tens un cotxe nou no has de patir". Tot i això, reconeix que la tecnologia pot ser una barrera: "Estic a favor però segurament calen més mesures, com redistribució del trànsit i no concentrar els immobles en determinades zones. És veritat que confon sobretot a la gent gran". Per a altres, com en Manel Rodríguez, la ZBE és un soroll de fons que no altera la seva rutina: "Em sembla perfecte, però no m'he informat perquè no tinc un cotxe vell, per tant penso que no m'afecta".
Les dades municipals li donen la raó parcialment: segons l'Ajuntament, menys d'un 3% del parc automobilístic té limitacions reals per accedir-hi. A més, existeix un ampli ventall d'excepcions per a veïns, persones amb mobilitat reduïda o aquells que necessitin accedir a centres mèdics.
Ingrid Ballestà explica que "em sembla bé perquè així hi ha un aire més net, però no tinc una opinió molt formada. Fa dos anys, quan em vaig comprar un cotxe, ja vaig tenir en compte que es posaria en marxa, tant a Terrassa com per poder entrar a Barcelona".
Els darrers dies, el tinent d’alcalde de Territori, Xavier Cardona, ha reiterat que "es busca l’eficiència ambiental i millorar la qualitat de l’aire per preservar la salut de persones vulnerables, grans i joves, ja que la ZBE es troba en una zona amb moltes escoles".
La ZBE funcionarà de dilluns a divendres, en dies laborables, de 7 a 20 hores. El control d’accés es farà amb un sistema automàtic de lectura de matrícules mitjançant una vintena de càmeres instal·lades dins del perímetre. Podran accedir-hi els vehicles amb distintiu ambiental B, C, ECO o 0. Els que no en tinguin, ho podran fer fora de l’horari de funcionament, així com els caps de setmana i festius, durant tot el dia. Les sancions seran de 200 euros.