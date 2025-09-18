El Social obre la convocatòria del “Terrassenc de l’Any” 2025

El Centre Cultural El Social ha obert el termini per presentar candidatures al certamen “Terrassenc de l’Any” 2025, que arriba enguany a la seva 56a edició. El guardó reconeix anualment entre una i tres persones de la ciutat que, per la seva trajectòria cívica o professional, hagin contribuït a enaltir Terrassa en àmbits tan diversos com la cultura, l’art, l’esport, l’empresariat o la beneficència.
“Ens fa especial il·lusió celebrar aquesta edició, pel seu valor simbòlic i per la seva història”, ha destacat el president del Social, Ricard Figueras, que ha subratllat que el premi posa en relleu “la tasca de persones amb valors ètics destacats, una trajectòria compromesa i una transcendència indiscutible en la vida cívica de la ciutat”.
L’acte de proclamació tindrà lloc el dissabte 15 de novembre, a les 19 hores, al Teatre Principal de Terrassa, en una cerimònia oberta a tota la ciutadania.
El Social fa una crida a totes les entitats, associacions i col·lectius de la ciutat perquè presentin propostes de candidats i candidates —siguin o no vinculats a la seva entitat— que considerin mereixedors del guardó.
El termini per presentar candidatures finalitza el 2 d’octubre de 2025 i es poden consultar tots els detalls del procés al web elsocial.cat.