Motospirit reneix de les cendres: "Ho hem perdut tot, però l'equip no es rendeix"

El passat 3 de setembre, un incendi va arrasar el taller de Motospirit, l’equip d’estudiants de l’Eseiaat de la UPC que dissenya i construeix motocicletes per competir en l’Eco Endurance MotoStudent. Una cita que enguany se celebra del 15 al 19 d’octubre al circuit de Motorland, Aragó. El foc ho va destruir pràcticament tot: quatre motos –una d’elles, la que havia de competir aquesta temporada–, eines i material acumulat durant anys de treball. “Hem perdut quatre motos i tot el que requeria del taller per les motos. No sabria dir-te el valor exacte perquè és massa gran per calcular-lo”, explica Lluïsa Garcia, teamleader de l’equip i estudiant de quart de mecànica.
Tot i el cop, els joves no s’han rendit. “Ara estem reconstruint el prototip des de zero per arribar a Motorland. El disseny està fet, però cal tornar a fabricar-ho tot”, assegura Garcia. L’equip treballa des d’una aula cedida per la universitat mentre busca un nou local que els permeti recuperar l’activitat amb normalitat.
De l’incendi només es van poder salvar alguns carenats i una moto antiga que es guardava a la universitat. La resta ha quedat reduït a cendres. Malgrat això, l’ànim dels estudiants no s’ha apagat: “Sempre hem dit que som com una família, i després del que ha passat, encara més. L’equip està convençut que arribarem a Motorland amb una moto”.
Per poder-ho fer realitat, Motospirit ha reobert el crowdfunding, amb l’objectiu d’aconseguir recursos econòmics per comprar eines i reconstruir el prototip. “Com més recursos tinguem –siguin materials o econòmics–, més podrem millorar la moto”, apunta Garcia, agraïda per les mostres de suport rebudes. “La universitat, els patrocinadors, les empreses col·laboradores, familiars i amics… tothom ens ha volgut ajudar d’alguna manera”, conclou la teamleader. L'equip ha emès un vídeo a les seves xarxes socials explicant el que ha succeït i agraint el suport, dient que "ho hem perdut tot, però l'equip no es rendeix".
Ara, amb poc més d’un mes per davant, el repte és majúscul: aixecar-se d’un incendi devastador i presentar-se a Motorland amb una moto nova de trinca. Una cursa contrarellotge que els estudiants de Motospirit afronten amb la mateixa passió que els ha unit sempre.