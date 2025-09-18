MútuaTerrassa celebra la II Jornada de Seguretat dels Pacients amb les experiències pròpies com a eix central

Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT) celebrarà aquest divendres, 19 de setembre, la Segona Jornada de Seguretat dels Pacients sota el lema “La seguretat del pacient des de l’inici”, promogut per l’Organització Mundial de la Salut. L’acte, avalat per la Societat Catalana de Qualitat Assistencial, comptarà amb la participació d’una vuitantena de professionals interessats en aquesta matèria.
La trobada, organitzada pel Comitè de Seguretat dels Pacients, reunirà una desena d’experts i inclourà un taller pràctic de simulació. La sessió inaugural anirà a càrrec de Marc Matarrona, cap de l’Àrea de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient de la FAMT, seguit de la intervenció de Miriam Moya, infermera referent en Seguretat del Pacient i presidenta del comitè, que exposarà els principals avenços assolits entre 2024 i 2025.
Posteriorment, Anna Pizà, pediatra adjunta al servei d’Urgències de Pediatria, moderarà un bloc dedicat a experiències concretes desenvolupades a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT). S’hi presentaran tres casos: “Estratègies avançades d’extracció de sang i d’injectables en Trastorn de l’Espectre Autista”, a càrrec de Mónica Góngora, infermera de l’Hospital de Dia de TEA i del servei de Salut Mental Infanto-Juvenil; “Eines per evitar errors de prescripció a Urgències de Pediatria”, amb Carla Crous, pediatra adjunta, i Glòria Molas, farmacèutica adjunta; “Molt més que la identificació d’un nadó”, presentada per Elisenda Solé, pediatra adjunta a Neonatologia.
La jornada culminarà amb un taller de simulació en format “Escape Room”, dinamitzat per Pizà i conduït per Crous i Mª Elena May, juntament amb la infermera Queralt Carreras, totes elles membres de la Comissió de Simulació de l’HUMT.
Amb aquesta iniciativa, la MútuaTerrassa reafirma el seu compromís amb la seguretat del pacient com a pilar fonamental de l’atenció sanitària i aposta per la formació innovadora i la reflexió compartida entre professionals.