Salut anuncia millores al CST

La consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat aquest dimecres l’Hospital Universitari de Terrassa, on ha conegut de primera mà alguns dels projectes estratègics del centre. Entre les actuacions destacades hi ha la reordenació del servei d’urgències i la instal·lació de plaques solars als aparcaments per reduir el consum elèctric.
La reforma d’urgències, planificada l’any 2024, ha de respondre tant a l’augment de la pressió assistencial general com a l’increment de casos de salut mental, que el 2024 van créixer un 11% respecte al 2023. El projecte preveu millores en tot el servei, triplicar els boxs destinats a pacients de salut mental (de dos a sis) i habilitar un espai específic per a pacients fràgils i crònics. Les obres començaran a l’octubre. “Aquestes actuacions milloraran les urgències generals i especialment les de salut mental, sobretot pel que fa als espais que utilitzaran els pacients”, ha subratllat Pané.
Salut també ha treballat amb l’Hospital Universitari de Terrassa i MútuaTerrassa en plans de millora de les urgències i en la coordinació amb l’atenció primària i els punts d’atenció continuada, per reforçar la ruta de la cronicitat i evitar descompensacions. A més, la futura construcció del CUAP de Terrassa ha de permetre descongestionar els hospitals: el 60% de les urgències actuals són de baixa i mitjana complexitat i podrien atendre’s en aquest equipament.
Al matí, la consellera ha visitat Mútua Terrassa, on ha conegut la unitat del trastorn de l’espectre autista, el servei d’urgències i la sala d’hemodinàmia.
Recursos per a la salut mental
Entre el 2019 i el 2025 el Departament de Salut ha incrementat un 66% la contractació en salut mental al Vallès Occidental Oest, amb un augment de 9,8 milions d’euros (de 15,3 a 25,1 milions). Al CST, l’increment ha estat del 75%: de 5,6 milions el 2019 fins als 9,7 milions aquest 2025. Recentment el Consorci ha rebut gairebé un milió d’euros del Ministerio de Sanidad per a millores estructurals en aquest àmbit.
Destaquen el nou edifici per a l’Hospital de dia Infanto-Juvenil i el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) a Rubí i l’ampliació de l’hospital de dia d’adults de salut mental a l’edifici Sant Llàtzer de Terrassa. Les obres finalitzaran a finals d’any i entraran en funcionament el primer trimestre del 2026.
Demandes de l’Ajuntament
Durant el matí, la consellera Olga Pané ha estat rebuda a l’Ajuntament de Terrassa per l’alcalde, Jordi Ballart, i la tinent d’alcalde i regidora de Salut, Laura Rivas. Allà, el govern municipal ha reclamat que la Generalitat acceleri la construcció dels nous centres d’atenció primària previstos al Pacte per la Salut i destini més recursos immediats per descongestionar el sistema públic.
La consellera Pané ha respost que la construcció de nous equipaments sanitaris a Terrassa està “condicionada a la disponibilitat pressupostària”. Tot i coincidir en la necessitat urgent del nou CUAP, ha recordat que el projecte ja compta amb terrenys cedits i pla funcional, però que només es podrà executar amb fons nous.