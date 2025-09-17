L’escola Auró salva el seu projecte musical

L’escola Auró podrà continuar oferint el seu projecte musical aquest curs escolar. Així ho ha confirmat aquest dimecres la regidora d’Educació, Patricia Reche, durant la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Educació, destacant que “de moment, és una bona notícia”.
Patricia Reche ha explicat que el consistori ha treballat conjuntament amb la Diputació de Barcelona per garantir la continuïtat d’un projecte que l’equip directiu del centre considerava “essencial” per a l’alumnat. “Vam tenir una reunió amb la direcció del centre, que ens havia traslladat aquesta angoixa. És una escola de màxima complexitat i aquest projecte musical dona moltes oportunitats als nens i nenes, no només en l’àmbit pedagògic, sinó també social”, ha dit.
“El projecte s’ha traslladat a la Diputació de Barcelona, després que Esquerra també va expressar la seva preocupació des de l’ens, i s’ha aconseguit un bifinançament entre la Diputació i l’Ajuntament”, ha apuntat la regidora.
Tot i que el CEM (Centre d’Educació Musical) ha canviat de seu, els professors responsables de la formació seguiran sent els mateixos, com volia l’escola per garantir la continuïtat del treball educatiu. “L’alumnat fa aquest projecte durant dos o tres cursos. Comencen amb uns instruments, amb una coral, i es manté quan passen a tercer o quart”, ha afegit Reche.
Climatització a patis
La regidora d’Educació també ha avançat que, pel que fa a la climatització i el confort tècnic de les escoles, aquest curs s’espera actuar com a mínim en quatre o cinc patis dels quinze centres educatius que l’estudi va detectar que necessiten ombra als seus exteriors.“Algunes requereixen d’obres més complexes”, ha assenyalat Reche.