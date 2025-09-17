Els Diables de Sant Pere Nord sumen una nova bèstia de foc a Terrassa

Els Diables de Sant Pere Nord presenten la seva nova bèstia, un element de foc que vol esdevenir símbol col·lectiu i enriquir el patrimoni festiu de Terrassa. L’estrena tindrà lloc el dissabte 20 de setembre al Raval de Montserrat, amb una programació que començarà a les 19 h amb la plantada de bèsties, seguirà a les 20 h amb una cercavila i culminarà a les 21 h amb un espectacle final.
El projecte ha estat treballat durant tres anys i suposa un pas endavant en la trajectòria del grup. “La seva arribada ens fa créixer, ens dona més recursos per als espectacles i ens obre noves possibilitats creatives. També significa una bona empenta d’energia i il·lusió de cara al futur”, afirmen des de l’entitat.
La nova bèstia s’afegeix a l’imaginari dels Diables de Sant Pere Nord, fortament vinculat a les bruixes, que la colla reivindica com a símbol de feminisme i com a connexió amb l’univers màgic i esotèric. Alhora, també té una dimensió històrica: recupera la memòria d’un antic drac vermell, anomenat Hipòlit, que anys enrere havia format part de Sant Pere Nord i que es va perdre en un incendi.
Amb aquest nou element, la colla aspira a reforçar la seva identitat i alhora compartir-lo amb tota la ciutat: “És un regal per a Terrassa; un símbol que esperem que la gent senti com una part més de la festa i de la cultura popular”, subratllen.