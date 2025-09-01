El Vallès Occidental encapçala les morts a les carreteres aquest 2025

El Vallès Occidental és la comarca amb més víctimes mortals a les carreteres catalanes des de principi d'any. Segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT), fins al 31 d'agost de 2025 hi han mort vuit persones en sinistres viaris. El Baix Llobregat (7) i Osona (6) són els altres territoris amb més defuncions.
En l'àmbit de tot Catalunya, un total de 97 persones han mort en 90 accidents mortals des de l'1 de gener, tres més que en el mateix període de 2024, quan se'n van registrar 94 en 86 sinistres. Tot i aquest repunt (+3,2%), Trànsit sosté que la sinistralitat viària es manté gairebé un 20% per sota de les xifres del 2019 -any de referència per al Pla de Seguretat Viària-; en els primers vuit mesos d’aquell any van morir 121 persones en 114 accidents.
Les dades també mostren que quatre de cada deu víctimes (42%) eren col·lectius vulnerables: 30 motoristes, 7 vianants i 4 ciclistes. Els motoristes, amb un 31% del total de morts, continuen sent el grup amb més risc. La resta de víctimes viatjaven en turisme (42), camió (7) o furgoneta (6). Davant d'aquesta realitat, Trànsit fa una crida "a motoristes, vianants i ciclistes a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat, i a la resta d’usuaris, respecte i prudència per reduir les víctimes d’aquests col·lectius".
Pel que fa a les vies, l'AP-7 és la carretera amb més víctimes mortals aquest 2025 (11), seguida de l'A-2 (7) i la C-58 (6), que travessa de ple el Vallès Occidental i és una de les principals artèries de connexió amb Terrassa. També la C-16, amb tres morts acumulats, és una de les vies més castigades i afecta directament la mobilitat de la comarca.
El Vallès Occidental va tornar a ser notícia el passat cap de setmana arran d'un tràgic accident en una carretera entre Terrassa i Viladecavalls. Un motorista de 29 anys va perdre la vida divendres a la nit després de col·lidir amb un altre vehicle, el conductor del qual va resultar ferit menys greu. L'accident, que va tenir lloc a pocs metres de la granja Aventura Park i del terme municipal de Viladecavalls, va comptar amb la intervenció del SEM, que no va poder salvar la víctima.