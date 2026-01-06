El Vapor de Reis esclata d’èxit amb llargues cues

El Vapor de Reis ha tancat la seva primera edició a Terrassa convertit en un èxit de participació i d’impacte ciutadà, molt per sobre de les expectatives inicials dels seus impulsors. Durant els dies 2, 3 i 4 de gener, el Vapor de Prodis ha rebut més de 5.000 visitants transformant-se en un espai màgic que consolidat una nova proposta nadalenca.
Des de Prodis, la valoració és clarament positiva. El seu gerent, Daniel Jorquera, defineix l’experiència com “espectacular” i assegura que s’ha fet realitat un somni llargament desitjat: “El Vapor dels Reis ha estat un lloc on grans i petits s’han assegut plegats per viure la màgia”, resumeix.
L’afluència, però, ha superat totes les previsions. Segons dades de l’organització, durant els tres dies hi ha hagut entre 40 i 50 passis diaris. Una magnitud inesperada que ha obligat a adaptar sobre la marxa el funcionament de l’activitat, ampliant el nombre de persones per passe i generant cues importants, especialment el segon dia.
Aquest fet ha provocat algunes queixes, principalment per l’espera, que en alguns moments va arribar a les dues hores, o més. Jorquera admet que és un aspecte a millorar de cara al futur i apunta possibles solucions com ampliar els dies, repartir millor l’afluència o dinamitzar les cues.
Més enllà de la logística, Jorquera afirma positivament que “Terrassa necessitava un espai com aquest, capaç de combinar il·lusió, ciutat i valors socials”. En aquest sentit, el Vapor de Reis ha esdevingut també una nova eina de visibilització de la tasca de Prodis i un espai industrial com el seu Vapor.
Pel que fa a la continuïtat, des de Prodis es mostren plenament disposats a repetir l’experiència i asseguren que ja s’han produït converses amb l’alcalde. L’Ajuntament reconeix la voluntat de donar-hi continuïtat, però subratlla que caldrà analitzar amb detall el desenvolupament d’aquesta primera edició i fer-ne una valoració global. El projecte, indiquen, serà objecte d’estudi al llarg de l’any.