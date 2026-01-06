Terrassa

El Vapor de Reis esclata d’èxit amb llargues cues

Més de 5.000 persones van visitar el Vapor de Prodis aquest cap de setmana per una de les grans novetats de les festes d’enguany, amb esperes que arribaven a les dues hores

Publicat el 06 de gener de 2026 a les 11:34
Actualitzat el 06 de gener de 2026 a les 11:35

El Vapor de Reis ha tancat la seva primera edició a Terrassa convertit en un èxit de participació i d’impacte ciutadà, molt per sobre de les expectatives inicials dels seus impulsors. Durant els dies 2, 3 i 4 de gener, el Vapor de Prodis ha rebut més de 5.000 visitants transformant-se en un espai màgic que consolidat una nova proposta nadalenca.

Des de Prodis, la valoració és clarament positiva. El seu gerent, Daniel Jorquera, defineix l’experiència com “espectacular” i assegura que s’ha fet realitat un somni llargament desitjat: “El Vapor dels Reis ha estat un lloc on grans i petits s’han assegut plegats per viure la màgia”, resumeix.

L’afluència, però, ha superat totes les previsions. Segons dades de l’organització, durant els tres dies hi ha hagut entre 40 i 50 passis diaris. Una magnitud inesperada que ha obligat a adaptar sobre la marxa el funcionament de l’activitat, ampliant el nombre de persones per passe i generant cues importants, especialment el segon dia.

Aquest fet ha provocat algunes queixes, principalment per l’espera, que en alguns moments va arribar a les dues hores, o més. Jorquera admet que és un aspecte a millorar de cara al futur i apunta possibles solucions com ampliar els dies, repartir millor l’afluència o dinamitzar les cues. 

Més enllà de la logística, Jorquera afirma positivament que “Terrassa necessitava un espai com aquest, capaç de combinar il·lusió, ciutat i valors socials”. En aquest sentit, el Vapor de Reis ha esdevingut també una nova eina de visibilització de la tasca de Prodis i un espai industrial com el seu Vapor.

Pel que fa a la continuïtat, des de Prodis es mostren plenament disposats a repetir l’experiència i asseguren que ja s’han produït converses amb l’alcalde. L’Ajuntament reconeix la voluntat de donar-hi continuïtat, però subratlla que caldrà analitzar amb detall el desenvolupament d’aquesta primera edició i fer-ne una valoració global. El projecte, indiquen, serà objecte d’estudi al llarg de l’any.

