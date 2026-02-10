MútuaTerrassa impulsa la formació en ecografia pediàtrica com a eina diagnòstica

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) acollirà el pròxim dijous 12 de febrer la primera edició del curs d’ecografia clínica pediàtrica, una iniciativa promoguda pel Servei de Pediatria amb l’objectiu de reforçar el paper de la imatge ecogràfica com a eina diagnòstica en l’atenció pediàtrica.
La formació està orientada a proporcionar coneixements bàsics i avançats sobre l’ús de l’ecografia a peu de llit, capacitar els professionals per identificar patologies pediàtriques freqüents mitjançant la imatge ecogràfica i afavorir la integració d’aquesta tècnica en la pràctica clínica periòdica.
La presentació del curs i la ponència inicial aniran a càrrec de la doctora Carla Crous, metgessa adjunta del Servei de Pediatria i coordinadora de la formació. En aquesta primera sessió es realitzarà una introducció als principis bàsics de l’ecografia pediàtrica, les seves principals aplicacions clíniques i una aproximació pràctica al funcionament de l’ecògraf.
El programa inclou diverses sessions pràctiques, entre les quals destaca l’ecografia del pulmó i del cor sa, amb una demostració de la sistemàtica d’avaluació pulmonar i hemodinàmica en pacients pediàtrics sense patologia. Aquesta part comptarà també amb la participació de la doctora Cristina Nogueroles, adjunta al mateix servei. Posteriorment, s’abordarà el diagnòstic ecogràfic del pulmó patològic, centrant-se en les alteracions més habituals en la població pediàtrica mitjançant ecografia de simulació.
El curs també dedicarà un apartat a la sistemàtica EcoFAST, una tècnica d’avaluació ràpida de pacients politraumàtics, que serà desenvolupada per la doctora Judith Camps, adjunta al Servei de Cirurgia General i Digestiva. La jornada es clourà amb una darrera sessió pràctica centrada en la integració de l’ecografia en la pràctica clínica pediàtrica a través de simulació clínica, amb la participació de les doctores Anna Pizà i Elena May, adjuntes del Servei de Pediatria.
Aquesta iniciativa s’emmarca en l’aposta de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa per la formació continuada dels seus professionals i per la incorporació de tècniques diagnòstiques que contribueixin a una atenció pediàtrica més precisa i eficient.