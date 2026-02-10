Terrassa reconeix projectes innovadors en realitat virtual i intel·ligència artificial als Premis EULEP Skills Competition

La seu de la Cambra de Comerç de Terrassa va acollir ahir a la tarda el lliurament dels Premis EULEP Skills Competition, uns guardons que reconeixen projectes empresarials i formatius que apliquen tecnologies digitals avançades en entorns reals. L’acte s’ha celebrat en el marc de la VI Trobada Nacional dels European Digital Innovation Hubs, que té lloc els dies 9 i 10 de febrer a Terrassa i Sant Cugat.
Els premis distingeixen els millors projectes desenvolupats pels participants dels cursos pilot del projecte europeu EULEP (European Learning Experience Platform), una iniciativa orientada a impulsar la formació en intel·ligència artificial, realitat virtual i transformació digital adreçada a empreses i professionals.
L’acte va servir també per cloure la fase formativa del projecte EULEP a Catalunya, liderada conjuntament per la Cambra de Comerç de Terrassa, l’Ajuntament de Terrassa i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), com a model català d’aquesta iniciativa europea cofinançada pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea.
Pel que fa als projectes guardonats, el primer premi va ser per a Mònica Montero Alba pel projecte Aplicació de la realitat virtual a La Llar de l’Àvia Maria, que utilitza la realitat virtual com a recurs terapèutic i psicosocial per millorar el benestar emocional i cognitiu de les persones grans. El segon premi va reconèixer el projecte Implementació d’IA per a la gestió del taller i recanvis a BonÀrea, presentat per David Enrich Pereira, centrat en l’ús de la intel·ligència artificial per optimitzar processos interns i millorar l’eficiència en la gestió de recanvis. El tercer premi va ser per a Montserrat Favà Regalés, de l’Institut Terrassa, en col·laboració amb Texfor – Confederació de la Indústria Tèxtil, pel projecte XR Tèxtil Experience, una proposta que apropa el sector tèxtil als joves mitjançant experiències immersives en realitat virtual.
El jurat va concedir dos premis en la categoria de realitat virtual i un en la categoria d’intel·ligència artificial, mentre que la categoria d’innovació social va quedar deserta.
L’acte de lliurament va comptar amb la participació del tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor d’Innovació, Joan Salvador; del membre del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Terrassa, Jordi Rodríguez, i de la representant de la UOC, Mireia Riera, així com dels membres del jurat. Durant les intervencions, es va posar en relleu la col·laboració entre administració, universitat i cambra de comerç com a element clau per reforçar la innovació i la formació digital al territori.
Els guanyadors dels Premis EULEP Skills Competition han estat premiats amb un viatge a Brussel·les, amb totes les despeses cobertes, per participar en la Final Conference del projecte EULEP i en una trobada de "networking" amb la resta de guardonats i representants d’empreses i institucions dels vuit països participants.
A Catalunya, els premis s’emmarquen en tres programes formatius totalment subvencionats desplegats durant el darrer trimestre de 2025, centrats en transformació digital, intel·ligència artificial i realitat virtual. En total, 108 professionals i empresaris han participat en aquests itineraris, treballant reptes reals d’empresa mitjançant projectes aplicats de tecnologia digital avançada.