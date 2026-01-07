Els Bombers de Terrassa ja compten amb vuit efectius per guàrdia: "Era una reivindicació històrica"

El Parc de Bombers de Terrassa compta des de l’1 de gener amb vuit efectius mínims per guàrdia, fent efectiva una ampliació llargament reivindicada pels professionals del parc i que havia generat malestar quan es va ajornar el passat setembre. L’increment, que eleva la dotació mínima de 7 a 8 bombers, suposa una millora significativa de l’operativitat d’un dels parcs amb més sortides de Catalunya.
Fonts del cos de Bombers valoren molt positivament l’entrada en vigor de la mesura i recorden que es tracta d’una demanda històrica. “Estem molt contents perquè al fi es fa efectiva una reivindicació de fa més de 17 anys. El que volíem era equiparar-nos amb parcs com els de Sabadell, Mataró o Badalona, que fa anys que hi compten”, assenyalen. Precisament, aquestes ciutats tenen un volum de serveis similar, sent Terrassa un dels parcs amb més intervencions anuals del país.
L’augment d’un efectiu per guàrdia té un impacte directe en la capacitat de resposta. “Amb 8 efectius podem millorar clarament l’operativitat. Una persona més et permet fer una maniobra més que amb 7, on quedàvem coixos”, expliquen des del parc. Amb la nova dotació, els bombers poden afrontar de manera simultània tasques com el salvament i l’extinció, una possibilitat molt més limitada amb la composició anterior.
L’ampliació també ha anat acompanyada d’un reforç de plantilla. Els torns passen a ser de 14 efectius, quan fins ara se situaven en 12 en el millor dels casos, i el parc disposa actualment d’un total de 57 bombers. Aquesta millora estructural permet afrontar amb més garanties la càrrega de feina habitual d’un parc que fa temps que treballava al límit.
Des de la Generalitat, fonts del cos també expressen satisfacció per l’aplicació de la mesura i recorden que “l’augment de les dotacions de personal operatiu als parcs de bombers professionals ha estat un dels compromisos més potents del Pla Bombers 2025”.
Cal recordar que aquesta ampliació estava inicialment prevista per al setembre de 2025, però l’endarreriment fins al gener va generar malestar entre els bombers terrassencs, una situació que ara consideren reparada amb l’entrada en vigor efectiva de la nova dotació.
El reforç, però, no es queda aquí. Durant la vigència del Pla Estratègic 2030 està previst que els parcs de tipus A, com el de Terrassa, passin a tenir un mínim de 9 efectius per guàrdia. Segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, el compromís amb el parc terrassenc és que aquesta nova ampliació arribi el gener de 2028.