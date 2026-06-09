Els Castellers de Terrassa roden estructures a Sant Andreu amb la mirada posada en els castells de vuit

Els Castellers de Terrassa van desplaçar-se aquest diumenge passat a la plaça Orfil·la per participar en la diada castellera de les festes de primavera de Sant Andreu de Palomar, una cita organitzada per la Colla Jove de Barcelona. Malgrat que l'actuació dels egarencs va estar condicionada per la manca de gruix, els del carrer Pasteur van saber aprofitar la jornada per rodar peces clau a pinyes, troncs i canalla, ampliant així els recursos de la colla en el màxim de posicions possibles.
La diada va arrencar amb dos pilars de quatre d'inici. En la ronda de castells, els terrassencs van optar en primer lloc pel quatre de set, una estructura sòlida que la colla té la intenció de pujar un pis més properament. A la segona ronda, van descarregar un tres de set molt dominat que serveix d'assaig general per al futur tres de vuit que volen llançar aquesta temporada. En tercera ronda, van demostrar la seva perícia tècnica descarregant el tres de seis aixecat per sota, i van segellar la seva actuació amb un treballat pilar de cinc.
Gamma de vuit de les colles rivals
A la plaça, els terrassencs van estar acompanyats per dues colles en un gran estat de forma:
Colla Jove de Barcelona: Els amfitrions van arrencar amb tres pilars de quatre i van revalidar el seu gran inici d'any descarregant el quatre de vuit (el quart de la temporada). Van completar la seva actuació amb el cinc de set, el set de set, un vano de cinc i el tradicional pilar al balcó de l'antic ajuntament.
Xics de Granollers: Van signar una gran actuació que va començar amb tres pilars de quatre, seguida del quatre de vuit en primera ronda, el set de set en segona, el tres de set en tercera i dos pilars de quatre de comiat.
Propera parada: Doblet a Barcelona
Els Castellers de Terrassa no s'aturen i el proper cap de setmana afrontaran un exigent doblet a la capital catalana. Dissabte, 13 de juny, oferiran els seus castells a la diada d’aniversari de la Colla Castellera de l’Eixample, mentre que diumenge tancaran el cap de setmana actuant a la Festa Major de Sant Gervasi.