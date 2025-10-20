Els gats negres al debat polític: l'oposició demana explicacions sobre la mesura

El debat sobre la suspensió temporal de les adopcions de gats negres per Halloween a Terrassa ha arribat aquest dilluns a la Comissió de Transició Ecològica. Els grups municipals PSC, ERC i PP, a l’oposició, han coincidit a donar suport al fons de la mesura, però n'han criticat la manera com s’ha comunicat. El regidor de Benestar Animal, Noel Duque, va anunciar la decisió a les xarxes socials i, després que el Diari en publiqués la notícia, es va fer viral, generant molta atenció a mitjans de tot el món com la "BBC", "The Telegraph", “Die Welt” o “China Daily” .
Des del PSC, Josefina Merino, ha lamentat a la comissió que “potser, si s’hagués plantejat entre tots, s’hauria pogut gestionar de forma diferent”, i ha expressat preocupació per un possible “efecte trucada”.
Per part d’Esquerra Republicana, Pep Forn ha reconegut que desconeixia que es fes en altres llocs i ha afegit: “Ara sabem que sí, però el que critico és la manera: el regidor ho explica a les xarxes sense informar l’oposició de les dades que avalen la decisió o si n’hi ha”. Forn ha proposat que, en el futur, Terrassa es coordini amb ciutats veïnes per evitar que qui no pugui adoptar aquí “simplement vagi a la ciutat del costat”. La popular Marta Giménez ha intervingut per subratllar que “em sorgeixen dubtes, entenc que el maltractament animal no és només cosa de Halloween, sinó de tot l’any.”
En la seva intervenció, Duque ha defensat que la suspensió no s’havia previst com una campanya mediàtica, com les habituals de Nadal, sinó com a resposta a l’alerta de les entitats que havien alertat dels perills de l'augment d'adopcions de gats d'aquest color per Tots Sants i ha anunciat que el nou model de gestió del CAAD incorporarà controls previs i posteriors a cada adopció, i un servei d’etologia per assessorar les famílies. “L’any que ve la mesura no serà tan necessària”, ha dit.